LIVE Lotta, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Abraham Conyedo in lotta per il bronzo nei -97 kg

Abraham Conyedo ai ripescaggi per il bronzo – Cronaca quarti di finale Conyedo

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gara della lotta ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Le residue speranze di medaglia in casa Italia (dopo la grande delusione per il 5° posto di Frank Chamizo nei 74 kg) sono riposte su Abraham Conyedo, impegnato nel tabellone di ripescaggio per il bronzo nei 97 kg stile libero.

L’italo-cubano, già capace di salire sul terzo gradino del podio ai Mondiali 2018, se la vedrà nel turno di ripescaggio con l’abbordabile canadese Jordan Steen. In caso di vittoria, Conyedo si guadagnerebbe la possibilità di lottare per il bronzo contro l’ostico turco Suleyman Karadeniz.

I tre atleti citati sono stati eliminati nelle eliminatorie dal fenomeno americano Kyle Snyder, che combatterà nella finale per il titolo con un altro fuoriclasse assoluto del calibro di Abdulrashid Sadulaev (Comitato Olimpico Russo). Conyedo e Karadeniz sono stati in grado di portare l’incontro con Snyder fino allo scadere dei 6 minuti, mentre Steen si è dovuto arrendere anzitempo per manifesta superiorità.

Appuntamento fissato alle ore 11.45 italiane con i ripescaggi dei 97 kg stile libero, mentre tutte le finali di giornata andranno in scena a partire dalle ore 12.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!

