LIVE Italia-Usa volley femminile, Olimpiadi in DIRETTA: scontro diretto decisivo per evitare la Serbia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Italia-Usa volley femminile, il programma del match

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Usa, ultimo match del girone B per le azzurre del volley alle Olimpiadi di Tokyo. Dopo la sconfitta con la Cina le ragazze di Davide Mazzanti vanno a caccia di una vittoria per il primo posto nel raggruppamento.

Dopo il k.o. subito per mano della già eliminata Cina (0-3) per l’Italia quello di oggi sarà uno scontro diretto importante per il prosieguo del torneo. Vincere contro la squadra allenata da Karch Kiraly sarà fondamentale per le azzurre per non dover affrontare un quarto di finale proibitivo che in caso di sconfitta potrebbe essere contro la temibile Serbia di Zoran Terzic. In classifica l’Italia ha un punto di vantaggio su Comitato Olimpico Russo e appunto USA, con le russe che nell’ultima giornata affronteranno la Turchia.

Gli USA sono reduci dalla sconfitta con il Comitato Olimpico Russo (0-3) che ha interrotto la striscia di tre vittorie consecutive nelle prime tre giornate ottenuta dalla nazionale a stelle e strisce contro Argentina (3-0), Cina (3-0) e Turchia (3-2). L’ultimo precedente tra Italia e Usa è quello dell’8 giugno scorso a Rimini in Nations League, dove ad imporsi furono le americane, 1-3 (18-25 21-25 25-20 16-25).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, ultimo match del girone B del torneo di pallavolo femminile delle Olimpiadi di Tokyo. Si inizierà alle ore 4.05 italiane (le 11.05 locali) all’Ariake Arena di Tokyo, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.

Foto: Lapresse