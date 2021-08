Italia-Ungheria oggi, Europei volley femminile: orario, tv, programma, streaming

L’Italia è pronta a tornare sul parquet per la seconda partita degli Europei di volley femminile 2021 contro l’Ungheria. Dopo il convincente successo attenuto all’esordio, infatti, le azzurre cercheranno di consolidare il primato in classifica nel Gruppo C.

Come di consueto Davide Mazzanti si affiderà a Alessia Orro o Ofelia Malinov in regia. Attacco affidato al talento Paola Egonu, Miriam Sylla, Elena Petrini, Anna Danesi, Cristina Chirichella e Sarah Fahr. Una squadra di assoluto livello quella italiana che può puntare a conquistare il successo finale.

Di seguito il programma della sfida tra Italia e Ungheria agli Europei 2021 di volley femminile. Il match sarà trasmesso su Rai2 e di DAZN, che trasmetteranno i vari incontri: la proposta Rai è gratis e in chiaro in tv; quella di DAZN è riservata agli abbonati via streaming.

EUROPEI VOLLEY: PROGRAMMA ITALIA-UGHERIA

DOMENICA 22 AGOSTO:

20.00 Italia-Bielorussia

Diretta tv: Rai2 e DAZN

Foto: FIVB