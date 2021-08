Italia-Serbia oggi, orario Olimpiadi Tokyo volley femminile: tv, programma, streaming

Le azzurre dell’Italia femminile di volley torneranno in campo oggi contro la Serbia per il match dei quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo. Una sfida estremamente complicata per le ragazze di Davide Mazzanti che si sono complicate la vita con le ultime due partite del girone.

Un remake della finale dei Mondiali 2018 vinti proprio dalle slave. Ovviamente le azzurre potranno giocarsi le loro carte anche se dovranno mettere in campo la migliore versione del loro gioco per puntare alle semifinali. Egonu e compagne hanno grande qualità ma, in particolare nelle ultime due sfide, hanno difettato in concentrazione.

L’appuntamento è per oggi 4 agosto alle ore 10.00. Le azzurre partiranno sfavorite nel pronostico, ma hanno tutte le carte in regola per giocarsela contro la corazzata guidata in campo da Tijana Boskovic: bisognerà gettare il cuore l’ostacolo e cercare l’impresa, non semplice dopo aver perso contro Cina e USA nella fase a gironi. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Serbia, quarto di finale del torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

ITALIA-SERBIA, QUARTI DI FINALE OLIMPIADI: DATA, PROGRAMMA, ORARIO

MERCOLEDÌ 4 AGOSTO:

10.00 Italia-Serbia

ITALIA-SERBIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+, Eurosport Player, DAZN.

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2 in alternanza con altri sport. Vi diciamo che alle ore 11.20 ci sarà Italia-Serbia, quarto di finale di pallanuoto maschile: si dovrà fare una scelta.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Fivb