Golf, Patrick Cantlay beffa DeChambeau e vince il BMW Championship 2021, volando in Ryder Cup

A Owings Mills (Maryland) si è chiuso nella notte il quarto e ultimo giro del BMW Championship 2021, secondo evento dei playoff della FedEx Cup 2021 del golf. In un epica battaglia di stili di gioco e personalità, Patrick Cantlay ha avuto la meglio sul connazionale Bryson DeChambeau alla sesta buca di playoff, guadagnandosi così un meritatissimo spot per la ormai imminente Ryder Cup 2021.

Già dopo il Super-Saturday ci si era resi conto che i due americani erano i giocatori più in forma e favoriti per dare spettacolo anche nell’ultimo round. E così è stato. Entrambi partiti a -21, entrambi hanno concluso a -27, con ben quattro lunghezze di vantaggio su tutti gli altri. Cantlay si è presentato sul tee della 18 con un colpo di svantaggio rispetto al rivale, ma da quel momento ha saputo mantenere i nervi saldi e alzare il proprio livello di gioco, mettendo a segno il birdie decisivo imbucando da quasi sette metri. Dopo cinque buche di grande tensione ai playoff, giocate sempre tra la 17 e la 18, ancora un lungo putt ha regalato a Cantlay la quinta vittoria della carriera, un giocatore che nelle ultime due stagioni si è dimostrato e confermato sui livelli dei migliori del mondo.

Terzo posto finale per il coreano Sungjae Im (-5) che chiude a -23 come primo degli umani in una settimana in cui la coppia davanti è stata senza dubbio superiore. Ottima quarta posizione anche per Rory McIlroy, il campione nordirlandese che l’Europa ha davvero bisogno di ritrovare a pieno per l’imminente battaglia con gli USA di settembre. Il nativo di Holywood (-5) ha terminato quarto da solo a -22, davanti al sudafricano Erik Van Rooyen (-21) e alla scoppiettante coppia formata da Dustin Johnson e Sergio Garcia, fermi a -20.

Foto: LaPresse