Ginnastica artistica, il nuovo Codice dei Punteggi: cambia il regolamento fino alle Olimpiadi 2024. Tutte le differenze

Il 1° gennaio 2022 entrerà in vigore il nuovo Codice dei Punteggi per quanto riguarda la ginnastica artistica. Come da tradizione, il regolamento della Polvere di Magnesio cambia al termine di ogni Olimpiade: questa volta il CdP è stato utilizzato per cinque anni anziché i consueti quattro a causa del rinvio dei Giochi di Tokyo 2020, quello che verrà impiegato tra pochi mesi resterà in auge fino alle Olimpiadi di Parigi 2024 (dunque soltanto per tre anni).

Ci saranno diversi aggiustamenti e diverse novità, soprattutto per quanto concerne la parte artistica che dovrebbe essere più considerata rispetto alle ultime stagioni. Avremo modo di analizzare la situazione nelle prossime settimane, tenendo in considerazione che ai Mondiali 2021 in programma dal 18 al 24 ottobre si utilizzerà ancora il Codice dei Punteggi adottato alle ultime Olimpiadi. Di seguito il Codice dei Punteggi 2022-2024 per la ginnastica artistica, disponibile nella sua versione italiana.

Foto: Lapresse