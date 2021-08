Filippo Tortu torna sui 200 metri! Prima uscita da Campione Olimpico, riabbraccia la distanza dopo 2 anni

Filippo Tortu tornerà a correre sui 200 metri! Il brianzolo, splendido ultimo frazionista della 4×100 capace di vincere la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, scenderà in pista il prossimo 5 settembre a Chorzow (Polonia) come svela la Gazzetta dello Sport: sarà la sua prima uscita da Campione Olimpico e la farà sul mezzo giro di pista, distanza che non frequenta da un paio di stagioni. L’ultimo 200 di Filippo Tortu porta la data del 6 giugno 2019, quando fu quinto al Golden Gala in 20.36 (quella è stata la sua ultima gara in questa specialità negli ultimi quattro anni), a due centesimi dal personale ottenuto nel 2017 sempre all’Olimpico di Roma.

Il 23enne ha scelto il Kamila Skolimovska Memorial per il suo grande ritorno. La decima tappa del Gold World Athletics Tour (il secondo circuito mondiale per importanza dopo la Diamond League) rappresenta l’occasione ideale per iniziare un percorso interessante sui 200 metri, dove l’azzurro potrebbe davvero ritagliarsi uno spazio da protagonista nel prossimo futuro, forse ancora più dei 100 dove è stato il primo italiano a scendere sotto il muro dei 10 secondi (9.99, record italiano per tre anni fino all’avvento del ciclone Marcell Jacobs).

Filippo Tortu tornerà nello stadio in cui vinse le World Relays con la 4×100 lo scorso maggio. Salvino, suo papà e allenatore, ha dichiarato alla rosea: “Filippo sta bene, ha smaltito la sbornia olimpica, è concentrato e ha voglia di gareggiare. In questi giorni, grazie alla sempre grande ospitalità dei ragazzi dell’Atletica Olbia, che ci hanno messo a disposizione tutto quel che ci serviva, si è allenato in condizioni ottimali e continuerà a farlo sino a venerdì. Poi torneremo a casa e da domenica rifiniremo la preparazione al campo di Giussano“.

Il tecnico prosegue: “Il discorso relativo alla specialità (si riferisce ai 200, ndr), nostro malgrado, è stato interrotto troppe volte per cause di forza maggiore. Ma adesso, anche pensando al futuro e già alla prossima stagione, è il momento adatto per ripercorrere una strada che, lo pensiamo da sempre, potrebbe portarlo lontano. Da qui a dire che possa ottenere subito un risultato importante ce ne passa: i 200 sono pieni di trappole, basta un errore e si butta via la gara. Il più, in questa prima uscita, sarà gestire bene la curva, per poi tenere fino al traguardo: Filippo, in questo momento, potrebbe non avere l’autonomia per spingere a tutta dal primo all’ultimo metro, ma meglio sbagliare ora che più avanti. In ogni caso, con ogni probabilità, a seguire avrà anche una seconda possibilità. Il calendario non propone molte alternative, ma qualcosa c’è“. A Chorzow ci sarà anche Gianmarco Tamberi, Campione Olimpico di salto in alto.

