Davide Cassani è ormai prossimo a dare l’addio al ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di ciclismo. Sembra mancare soltanto l’ufficialità. Il tecnico romagnolo non dovrebbe essere in ammiraglia per Europei e Mondiali in programma a settembre tra Trentino e Fiandre.

Cordiano Dagnoni, Presidente della Federciclismo, ne ha parlato in un’intervista concessa a Tuttosport: “Gli appuntamenti internazionali incalzano, ma non c’è nessuna emergenza. Anche in assenza di Cassani, siamo in grado di gestire queste gare con i tecnici che già operano all’interno della Federazione. Per scegliere il nuovo CT voglio prendermi il giusto tempo. Per questi Europei e Mondiali, le figure qualificate non ci mancano: penso a persone come Marino Amadori, Marco Velo e Mario Scirea. E poi abbiamo Roberto Amadio nel ruolo di team manager“.

Il colloquio faccia a faccia tra Dagnoni e Cassani deve ancora svolgersi: “Ci tengo a parlargli faccia a faccia, per capire se e come si possa ancora lavorare insieme, con un altro ruolo. Cassani è e resta prezioso per il ciclismo: senza di lui non sarebbe ripartito il Giro U23 e non si sarebbe fatto il Mondiale di Imola“.

