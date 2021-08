Fabio Aru si è distinto alla Vuelta a Burgos, breve corsa a tappe andata in scena la scorsa settimana. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha ben figurato anche in salita e ha concluso al secondo posto in classifica generale alle spalle dello spagnolo Mikel Landa. L’alfiere della Qhubeka NextHash sembra avere trovato un buono smalto ed è ottimista per il prossimo futuro. Il sardo dovrebbe partecipare alla Vuelta di Spagna, che scatterà sabato 14 agosto.

Fabio Aru ha analizzato la situazione al termine della settimana in terra iberica: “Mi dispiace molto per gli incidenti che ci sono stati nel nostro team in questi giorni. Sono davvero felice del risultato che siamo riusciti a ottenere. Quando abbiamo deciso di saltare il Tour e di cambiare il mio calendario, sono andato a Lugano e al Sibiu Tour e ho avuto la possibilità di ritrovare un buon feeling con la bici“.

Il 31enne ha proseguito: “Sono riuscito nuovamente ad attaccare, a stare in corsa e a combattere. Questa sensazione mi è mancata tanto negli ultimi tre anni, che sono stati davvero duri per me. Avere chiuso al secondo posto in una corsa con tanti ottimi corridori mi dà davvero una grande sensazione. Ora starò un po’ con la mia famiglia e poi mi preparerò per i prossimi obiettivi“.

Dichiarazioni da: La Nuova Sardegna