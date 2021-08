Champions League, le possibili rivali di Inter, Juventus, Atalanta e Milan. Data sorteggio e chi evitare

Giovedì 26 agosto (ore 18:00) si svolgerà il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2021-2022 di calcio. Sarà l’urna di Nyon a definire la composizione degli otto raggruppamenti, ciascuno formato da quattro squadre. Le qualificate alla massima competizione europea sono suddivise in fasce di merito in base al ranking, in ogni gruppo finirà una compagine per fascia e sono vietati gli incroci tra realtà dello stesso Paese.

L’Italia si presenterà all’appuntamento con quattro squadre: l’Inter sarà testa di serie grazie allo scudetto conquistato nella passata stagione, la Juventus si trova in seconda fascia, l’Atalanta parte dalla terza fascia, il Milan è finito in quarta vista la sua lunga assenza dalla competizione. Quali sono le possibili avversarie delle nostre rappresentanti? Ci sono diverse rivali da evitare e altre che potrebbero essere particolarmente gradite.

L’Inter teme soprattutto la corazzata PSG ma anche Real Madrid, Barcellona, Manchester United, Liverpool dalla seconda fascia, mentre Siviglia e Borussia Dortmund potrebbero forse sembrare più gradite. In terza fascia non sembrano esserci ostacoli insormontabili per il momento (anche se Ajax, Porto, Benfica e Zenit potrebbero creare dei grattacapi). La Juventus pescherà una testa di serie: Sporting Lisbona la più gradita, da evitare Chelsea, Manchester City, Bayern Monaco, Atletico Madrid, più alla portata sulla carta Lille e Villareal. Atalanta e Milan rischiano invece due gironi di ferro viste le formazioni presenti nelle prime due fasce.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, le fasce e le possibili avversarie delle italiane nella fase a gironi della Champions League 2021-2022 di calcio.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2021-2022: DATA E PROGRAMMA

GIOVEDÌ 26 AGOSTO:

18.00 Sorteggio gironi Champions League 2021-2022

POSSIBILI AVVERSARIE INTER

SECONDA FASCIA:

Real Madrid

Barcellona

Manchester United

Liverpool

PSG

Siviglia

Borussia Dortmund

TERZA FASCIA:

Ajax

Lipsia

Porto

Zenit San Pietroburgo

Benfica

Due squadre da definire

QUARTA FASCIA:

Wolfsburg

Club Brugge

Young Boys

Ludogorets

Tre squadre da definire

POSSIBILI AVVERSARIE JUVENTUS

PRIMA FASCIA:

Chelsea

Villareal

Atletico Madrid

Manchester City

Bayern Monaco

Lille

Sporting Lisbona

TERZA FASCIA:

Ajax

Lipsia

Porto

Zenit San Pietroburgo

Benfica

Due squadre da definire

QUARTA FASCIA:

Wolfsburg

Club Brugge

Young Boys

Ludogorets

Tre squadre da definire

POSSIBILI AVVERSARIE ATALANTA

PRIMA FASCIA:

Chelsea

Villareal

Atletico Madrid

Manchester City

Bayern Monaco

Lille

Sporting Lisbona

SECONDA FASCIA:

Real Madrid

Barcellona

Manchester United

Liverpool

PSG

Siviglia

Borussia Dortmund

QUARTA FASCIA:

Wolfsburg

Club Brugge

Young Boys

Ludogorets

Tre squadre da definire

POSSIBILI AVVERSARIE MILAN

PRIMA FASCIA:

Chelsea

Villareal

Atletico Madrid

Manchester City

Bayern Monaco

Lille

Sporting Lisbona

SECONDA FASCIA:

Real Madrid

Barcellona

Manchester United

Liverpool

PSG

Siviglia

Borussia Dortmund

TERZA FASCIA:

Ajax

Lipsia

Porto

Zenit San Pietroburgo

Benfica

Due squadre da definire

CHAMPIONS LEAGUE 2021-2022: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport 24 (canale 200).

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 20.

Diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Mediaset Infinity.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

FASCE SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2021-2022

PRIMA FASCIA:

Chelsea

Villareal

Atletico Madrid

Manchester City

Bayern Monaco

Inter

Lille

Sporting Lisbona

SECONDA FASCIA:

Real Madrid

Barcellona

Juventus

Manchester United

Liverpool

PSG

Siviglia

Borussia Dortmund

TERZA FASCIA:

Ajax

Lipsia

Atalanta

Porto

Zenit San Pietroburgo

Benfica

Due squadre da definire

QUARTA FASCIA:

Milan

Wolfsburg

Club Brugge

Young Boys

Ludogorets

Tre squadre da definire

Besiktas e Dinamo Kiev sono qualificate alla fase a gironi, ma il loro piazzamento tra seconda e terza fascia si conoscerà soltanto stasera al termine dei playoff. A qualificarsi alla competizione saranno anche le vincenti degli ultimi playoff in programma: Brondby-Salisburgo, Dinamo Zagabria-Tiraspol, Shakhtar Donetsk-Monaco

Foto: Lapresse