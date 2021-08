Quarto giorno di gare ai Mondiali Junior di canottaggio di scena a Plovdiv e si conferma un’altra giornata da applausi per l’Italia del remo: sei equipaggi impegnati quest’oggi nelle semifinali, cinque di questi staccano un biglietto per le finali di domani che assegneranno le medaglie.

All’ultimo atto il quattro di coppia composto da Francesco Pallozzi, Marco Gandola, Niccolò Bizzozero e Andrea Licatalosi; nella seconda semifinale si piazzano in piazza d’onore alle spalle della Repubblica Ceca per un solo secondo (5.56.05). Per il quartetto azzurro c’è il terzo crono assoluto, con la Germania favorita dopo il 5.52.80 della prima tranche. In finale anche Emanuele Bergamin e Marco Dri nel doppio, che difendono la seconda posizione dal ritorno della Polonia.

La sfilza di secondi posti viene completata da Alice Bussacchetti ed Edda Volponi nel doppio femminile, che con una rimonta strepitosa negli ultimi 500 metri hanno impensierito l’Irlanda, e da Giulia Clerici nel singolo femminile; sorriso anche per Marco Prati nel singolo che ha la meglio sull’Olanda per strappare il terzo posto valido per la finale.

L’unico equipaggio azzurro che non strappa la finale è il due senza di Ferdinando Emanuele Chierchia e Federico Ceccarino: gli azzurri si piazzano al quarto posto nella prima semifinale, dietro a Romania, Norvegia e Grecia che si giocheranno le medaglie con Germania, Canada e Bulgaria. Domani a Plovdiv può essere una giornata da applausi per i colori italiani.

Foto: Federcanottaggio