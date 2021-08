Canoa slalom, Europei J/U23 Solkan 2021: le finale del kayak non sorridono agli azzurrini

Sono proseguiti oggi, sabato 21 agosto, a Solkan, in Slovenia, gli Europei junior / under 23 di canoa slalom, che si chiuderanno domani, domenica 22: nelle finali del kayak non ci sono medaglie per i tre azzurrini ancora in gara dopo le semifinali del mattino (uno nella categoria under 23 e due nella categoria junior).

Nel K1 junior maschile Matteo Pistoni si classifica ottavo in 97.07, mentre Gabriele Grimandi chiude 15° ed ultimo in 151.72. Oro al ceco Martin Rudorfer in 91.79, argento al russo Egor Smirnov in 92.00, bronzo allo sloveno Jan Locnikar in 93.72. Nel K1 under 23 maschile Jakob Weger è 13° e terzultimo in 95.99. Oro al ceco Jakub Krejci in 88.47, argento al francese Anatole Delassus in 88.60, bronzo al britannico Christopher Bowers in 88.61.

Nel K1 under 23 femminile vince la polacca Klaudia Zwolinska in 99.58, che precede la slovacca Sona Stanovska, seconda in 103.48, e la ceca Tereza Fiserova, terza in 103.98. Nel K1 junior femminile doppietta slovacca con Zuzana Pankova prima in 102.02 che precede Ivana Chlebova, seconda in 104.94, mentre completa il podio la francese Emma Vuitton, terza in 105.42.

La sessione serale sarà dedicata a quarti, semifinali e finali dell’extreme slalom.

Foto: Pier Colombo