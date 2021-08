Beach volley, World Tour Budapest 2021: trionfo azzurro con Chiara They e Sara Breidenbach! Secondo posto per Dal Corso/Marchetto

Una bellissima vittoria ed una sconfitta a testa alta. Si chiude così la bella avventura delle due coppie della Nazionale italiana che hanno raggiunto la finale al torneo 1 stella di Budapest.

La vittoria, la prima in carriera per entrambe, porta la firma di Chiara They e Sara Breidenbach che travolgono con un secco 2-0 la coppia cipriota Gusarova/Nystrom. Le azzurre mettono subito le cose in chiaro e si impongono con un netto 21-13 nel primo parziale. Nel secondo set provano a reagire le cipriote ma They/Breidenbach non danno loro alcun appiglio per rientrare in gara e vincono 21-17. They/Breidenbach è la quarta coppia italiana ad iscrivere il proprio nome nell’elenco dei binomi che hanno vinto almeno un torneo del World Tour dopo Menegatti/Orsi Toth, Ferraris/Michieletto e Bianchin/Scampoli.

Terzo gradino del podio per le ucraine Khmil/Lazarenko che hanno superato nella finale che valeva il terzo posto 2-1 (21-19, 23-25, 15-12) la coppia israeliana Dave/Starikov.

In campo maschile non riescono a completare l’opera e a conquistare la prima vittoria in carriera nel World Tour Gianluca Dal Corso e Tobia Marchetto: i giovani azzurri cedono in finale in due set ai finlandesi Nurminen/Siren. Si gioca punto a punto nel primo parziale con i finlandesi che sbagliano meno nel finale e si impongono 21-19. La coppia finlandese prende il largo in avvio di secondo set (8-4) ma Marchetto/Dal Corso reagiscono e si riportano sotto (16-15), prima di alzare bandiera bianca nel finale e portare a casa un secondo posto comunque prezioso, terzo podio in stagione (ed in carriera) per entrambi.

Terzo posto nel torneo per la coppia israeliana Elazar/Ohana che ha battuto 2-1 (21-15, 15-21, 17-15) al termine di una vera e propria battaglia i serbi Milic/Kolaric.

Foto Cev