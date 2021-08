Beach volley, Europeo 2021. Menegatti/Orsi Toth rimontate da Laboureur/Tillmann. Dovranno passare dai sedicesimi

Si ferma subito la corsa di Menegatti/Orsi Toth che escono sconfitte dalle tedesche Laboureur/Tillmann nella finale del girone e dunque domani dovranno passare dai sedicesimi di finale per entrare fra le prime sedici al Campionato Europeo di Vienna. Le azzurre gettano al vento una buona occasione visto che nel primo set erano riuscite a mettere in difficoltà la coppia tedesca riuscendo fin dalle prime battute a mettere in difficoltà le rivali (15-11) e vincendo 21-17 il primo set.

Nel secondo parziale le tedesche hanno reagito portandosi avanti 9-12 e nel finale hanno dilagato vincendo 21-16. Tie break senza storia con qualche errore di troppo delle azzurre che hanno lasciato via libera a Laboureur/Tillmann, vittoriose 15-10.

Così i gironi femminili:

Pool H Davidova/Lunina (UKR)-Makhno/Makhno (UKR) 0-2 (19-21, 15-21), Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT)-Kvapilova/Williams (CZE) 2-1 (21-18, 19-21, 15-12)

Finale 1. posto: Makhno/Makhno (UKR)-Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT). Finale 3. posto: Davidova/Lunina (UKR)-Kvapilova/Williams (CZE) 0-2 (19-21, 14-21)

Pool G Menegatti/Orsi Toth (ITA)-Birlova/Frolova (RUS) 2-0 (21-18, 26-24), Laboureur/Tillmann (GER)-Klinger/Klinger (AUT) 2-1 (21-13, 19-21, 15-10)

Finale 1. posto: Menegatti/Orsi Toth (ITA)-Laboureur/Tillmann (GER) 1-2 (21-17, 16-21, 10-15). Finale 3. posto: Birlova/Frolova (RUS)-Klinger/Klinger (AUT)

Pool F Bieneck/Schneider (GER)-Arvaniti/Karagkouni (GRE) 2-0 (21-15, 21-16), Keizer/Meppelink (NED)-Friedl/Pfeffer (AUT) 2-0 821-18, 21-13)

Finale 1. posto: Bieneck/Schneider (GER)-Keizer/Meppelink (NED) 1-2 (18-21, 21-14, 11-15). Finale 3. posto: Arvaniti/Karagkouni (GRE)-Friedl/Pfeffer (AUT) 2-0 (21-19, 21-12)

Pool E Borger/Sude (GER)-Lobato/Álvarez (ESP) 2-0 (21-18, 21-16), Hermannova/Stochlova (CZE)-Lunde/Olimstad (NOR) 2-1 (21-23, 21-14, 16-14)

Finale 1. posto: Borger/Sude (GER)-Hermannova/Stochlova (CZE) 2-1 (17-21, 21-17, 15-8). Finale 3. posto: Lobato/Álvarez (ESP)-Lunde/Olimstad (NOR) 0-2 (20-22, 17-21)

Pool D Wojtasik/Kociolek (POL)-Soria/Carro (ESP) 2-0 (21-19, 24-22), Kravcenoka/Graudina (LAT)-Placette/Richard (FRA) 2-0 (21-17, 21-17)

Finale 1. posto: Wojtasik/Kociolek (POL)-Kravcenoka/Graudina (LAT) 0-2 (18-21, 16-21), Soria/Carro (ESP)-Placette/Richard (FRA) 2-0 (21-16, 21-17)

Pool C Behrens/Ittlinger (GER)-Bocharova/Voronina (RUS) 2-0 (21-14, 21-12), Betschart/Hüberli (SUI)-Hjortland/Helland-Hansen (NOR) 2-1 (16-21, 21-10, 15-9)

Finale 1. posto: Behrens/Ittlinger (GER)-Betschart/Hüberli (SUI) 0-2 (16-21, 13-21). Finale 3. posto: Bocharova/Voronina (RUS)-Hjortland/Helland-Hansen (NOR) 1-2 (21-23, 21-11, 12-15)

Pool B Stam/Schoon (NED)-Böbner/Vergé-Dépré (SUI) 0-2 (16-21, 15-21), Dabizha/Kholomina (RUS)-Strauss/Dörfler (AUT) 2-1 (21-18, 18-21, 15-8)

Finale 1. posto: Böbner/Vergé-Dépré (SUI)-Dabizha/Kholomina (RUS) 0-2 (23-25, 16-21), Stam/Schoon (NED)-Strauss/Dörfler (AUT)

Pool A van Iersel/Ypma (NED)-Lehtonen/Ahtiainen (FIN) 2-1 (11-21, 21-19, 21-19), Ceynowa/Gruszczynska (POL)-Parkkinen/Lahti (FIN) 2-1 (11-21, 21-15, 15-11)

Finale 1. posto: van Iersel/Ypma (NED)-Ceynowa/Gruszczynska (POL) 2-0 (21-9, 21-18). Finale 3. posto: Lehtonen/Ahtiainen (FIN)-Parkkinen/Lahti (FIN) 2-0 821-14, 21-15)

Così domani le semifinali dei gironi maschili:

Pool H 12:00 Semenov/Leshukov (RUS)-Dziadkou/Piatrushka (BLR), Ermacora/Pristauz (AUT)-Koekelkoren/van Walle (BEL)

Pool G 9:00 Krasilnikov/Stoyanovskiy (RUS)-Nõlvak/Tiisaar (EST), Varenhorst/van de Velde (NED)-Windisch/Cottafava (ITA)

Pool F 10:00 Thole/Wickler (GER)-Walkenhorst/Winter (GER), 10:00 Nicolai/Lupo (ITA)-Likholetov/Bykanov (RUS)

Pool E 11:00 Brouwer/Meeuwsen (NED)-Ehlers/Pfretzschner (GER), 9:45 Boermans/de Groot (NED)-Huber/Dressler (AUT)

Pool D 11:00 Fijalek/Bryl (POL)-Herrera/Gavira (ESP), 12:00 Carambula/Dal Corso (ITA)-Hörl/Leitner (AUT)

Pool C 9:00 Samoilovs/Smedins (LAT)-Liamin/Myskiv (RUS), 9:00 Kantor/Losiak (POL)-Iemelianchyk/Popov (UKR)

Pool B 12:00 Krattiger/Breer (SUI)-Plavins/Tocs (LAT), 12:45 Perusic/Schweiner (CZE)-Doppler/Horst (AUT)

Pool A 10:45 Heidrich/Gerson (SUI)-Seidl/Waller (AUT), 11:00 Mol/Sørum (NOR)-Aye/Gauthier-Rat (FRA)

Foto Fivb