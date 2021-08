L’Italia si presenterà con undici atleti alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, in programma dal 24 agosto al 5 settembre. La delegazione di atletica leggera sarà composta da 6 donne e 5 uomini: una rappresentativa numericamente ridotta, ma dall’elevato potenziale e con concrete chance di conquistare delle medaglie.

Martina Caironi si presenta da grande favorita sui 100 metri e nel salto in lungo (sempre categoria T63). Assunta Legnante è un’icona indiscussa del getto del peso e cercherà gloria anche nel lancio del disco (categoria F11). Per quanto riguarda il settore maschile, invece, l’azzurro di punta è Oney Tapia, specialista di getto del peso e di lancio del disco (categoria F11). Di seguito i convocati dell’Italia di atletica leggera per le Paralimpiadi di Tokyo 2020.

CONVOCATI ITALIA ATLETICA PARALIMPIADI 2020

Martina Caironi (Fiamme Gialle): 100, salto in lungo T63

Francesca Cipelli (Veneto Special Sport): salto in lungo T37

Monica Contrafatto (Paralimpico Difesa): 100 T63

Oxana Corso (Fiamme Gialle): 100, 200 T35

Assunta Legnante (Anthropos Civitanova): getto del peso, lancio del disco F11

Ambra Sabatini (Fiamme Gialle): 100 T63

Marco Cicchetti (Fiamme Azzurre): salto in lungo T44

Ndiaga Dieng (Anthropos Civitanova): 400, 1500 T20

Alessandro Ossola (Fiamme Azzurre): 100 T63

Nicky Russo (Atletica Virtus Lucca): getto del peso F35

Oney Tapia (Fiamme Azzurre): getto del peso, lancio del disco F11

Foto: Lapresse