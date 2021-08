La 4×400 italiana maschile ha conquistato il settimo posto alle Finali delle Olimpiadi di Tokyo, viziando la prestazione con un errore del terzo frazionista, Edoardo Scotti, ma registrando comunque il nuovo primato italiano con un ottimo 2:58.81.

Una imprecisione dovuta alla disattenzione quella dell’azzurro che, ai microfoni di RAI Sport, ha espresso tutto il suo rammarico spiegando quanto successo in gara: “Ho fatto una cavolata – ha ammesso subito Scotti – Ma in questi giorni fino a un attimo prima ci siamo detti di rischiare, anche a piccole dosi, di partire forti e provare a fare qualche cavolata (intesa come follia): io ci ho provato ma mi è venuta male“.

Il nativo di Lodi è quindi entrato nel merito della vicenda: “Mi sono ritrovato interno nella curva che ne stavo passando tre in un colpo solo e ne avevo ancora di andare; il problema è che dovevo andare a destra e già dall’uscita di curva avevo sempre gente e non riuscivo a spostarmi. Ho provato ad andare più forte ma continuavo ad avere gente a destra, volevo trovare l’interno e dire a Sibilio di andare oltre ma non si poteva fare per regolamento. Purtroppo ho sbagliato“.

In ultimo il classe 2000 si è voluto congratulare con i suoi compagni: “Loro tre hanno fatto qualcosa di straordinario, abbiamo fatto un tempo migliore rispetto a ieri. Ci riproveremo perché siamo una squadra forte“.

