WTA Gdynia 2021: Kuzmova elimina Gracheva, finisce il cammino casalingo di Falkowska

Si sono conclusi quattro incontri tra primo e secondo turno al WTA 250 di Gdynia, in Polonia. Se n’è anche giocato un quinto, che però non è stato portato a termine: dovranno riprendere e finire il loro match domani la rumena Irina Bara e la slovacca Kristina Kucova, con la prima avanti 6-3 5-7 4-2. Per il resto, giornata a metà tra la lotta e i risultati molto netti.

La più lunga delle partite odierne dura oltre due ore e mezza e vede un’altra slovacca, Viktoria Kuzmova, eliminare la numero 7 del seeding, la russa Varvara Gracheva, per 6-4 6-7(4) 7-5 dopo aver prima avuto un break di vantaggio nel secondo set e poi recuperato quello di svantaggio proprio all’ultimo, sul 4-5, nel terzo. In questo caso la qualificazione è per il secondo turno, dove sfiderà la belga Marina Zanevska. Quest’ultima semplicemente maltratta l’americana Jamie Loeb (6-2 6-0).

Anna-Karolina Schmiedlova, invece, non completa la rimonta con l’ungherese Ana Bondar. La numero 231 del ranking mondiale si prende la scena in questa settimana, e con il 6-2 6-7(5) 6-1 si va a prendere il successo sulla slovacca e un quarto di finale neanche così impossibile con la tedesca Tamara Korpatsch, che chiude il cammino della padrona di casa Weronika Falkowska per 7-5 6-1.

Si allineerà all’interezza dei secondi turni domani il tabellone polacco, con le migliori giocatrici rimaste in gara che rispondono ai nomi della rumena Irina-Camelia Begu e della bielorussa Aliaksandra Sasnovich. Rimane però un torneo aperto a molte soluzioni.

