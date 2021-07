WTA Amburgo 2021: Sara Errani vola ai quarti, battuta anche Ana Konjuh

Continua la bella corsa di Sara Errani nel WTA 250 di Amburgo. L’azzurra si qualifica per i quarti di finale battendo con il punteggio di 7-6(5) 6-3 la croata Ana Konjuh, in quello che è risultato essere il terzo confronto del 2021 tra le due. Dopo l’ora e 32 odierna, per l’ex numero 5 del mondo si prospetta ora un confronto con l’ucraina Dayana Yastremska, fresca di sospensione antidoping rimossa, e la polacca Magdalena Frech.

Il primo parziale è quello in cui si capisce subito come, dopo lo scalpo di Fiona Ferro, per Errani le cose stiano continuando a girare per il verso giusto. Il break arriva subito, alla terza chance nel secondo game, e i turni di servizio, pur non semplici in alcuni casi, vanno via senza palle break fino al 5-2, momento in cui, fra l’altro, l’italiana ha anche due chance di chiudere subito il set. Non ci riesce e la battuta la perde per due volte, ma riesce a riprendere la situazione in mano appena in tempo trascinando il set al tie-break, che vince 7-4 dopo che in sole tre occasioni chi è al servizio vince il punto.

Il secondo set parte subito col piede giusto e con un parziale di 12 punti a 3, subito parzialmente bloccato dal recupero di uno dei due break di svantaggio da parte di Konjuh. La gestione del match, però, per Errani non è mai in discussione, visto il mix delle sue tante soluzioni da ogni parte del campo e il rovescio a corrente alternata della croata. L’ultimo game è quello in cui l’attuale numero 129 del mondo (ma, come per il 105 di Errani, questo non è un numero veritiero circa il suo livello di tennis) cede la battuta quando era avanti 40-0 e, con ciò, anche l’intero confronto.

Per l’italiana, che con il prossimo match potrebbe tornare nelle prime 100, il ritorno al movimento di servizio con racchetta totalmente dietro la testa è foriero di un 54/65 di prime in campo, che si traduce poi in un 61.1% di punti vinti con la stessa prima.

Foto: LiveMedia/Valerio Origo – LivePhotoSport.it