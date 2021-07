Wimbledon 2021, Valentina Vezzali non potrà essere presente alla finale

Secondo quanto riporta l’ANSA, domani pomeriggio la Sottosegretaria con delega allo sport, Valentina Vezzali, non potrà essere presente alla finale di Wimbledon, in cui Matteo Berrettini sfiderà il serbo Novak Djokovic, per conquistare un titolo mai vinto da un italiano.

Così viene motivata l’assenza in un comunicato stampa: “Con rammarico, nonostante la fattiva collaborazione dell’Ambasciata italiana a Londra, del Ministero degli Esteri e della FederTennis italiana, si è dovuto prendere atto dell’impossibilità di attivare un protocollo d’urgenza per derogare all’obbligo di quarantena ed attivare una ‘bolla’ che permettesse di poter entrare in Inghilterra al pari di quanto avviene esclusivamente per i giocatori ed i coach. Peraltro, la scelta di andare a Wimbledon per seguire il match di Berrettini sarebbe stata incompatibile (per ragioni di protocollo sanitario) con la presenza a Wembley, ma, di concerto con il Quirinale e Palazzo Chigi, si era convenuto di garantire in entrambi gli eventi la rappresentanza istituzionale, con la presenza della Sottosegretaria all’evento tennistico e del Capo dello Stato alla finale degli Europei di calcio“.

Foto: LaPresse