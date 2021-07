Ucraina-Inghilterra oggi, Europei 2021: orario, tv, programma, probabili formazioni

Grande attesa a Roma per il match di stasera tra Ucraina e Inghilterra, valido come ultimo quarto di finale dei Campionati Europei 2021 di calcio maschile. Fari puntati sullo Stadio Olimpico (calcio d’inizio alle ore 21) per vedere nuovamente all’opera una delle grandi favorite per il titolo continentale.

La selezione inglese guidata dal C.T. Gareth Southgate è reduce dal successo per 2-0 agli ottavi contro la Germania a Wembley, che le ha di fatto aperto uno spicchio di tabellone estremamente favorevole almeno sulla carta sino all’eventuale finalissima. Dall’altra parte l’Ucraina di Shevchenko è stata in grado di battere agli ottavi per 2-1 ai supplementari la Svezia, dopo essere stata ripescata come una delle migliori terze della fase a gironi.

Ucraina-Inghilterra, incontro valido per i quarti di finale degli Europei 2021 di calcio maschile, è in programma stasera alle ore 21.00 italiane e verrà trasmesso in diretta tv su Rai 1 (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e Now TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

Di seguito il programma completo e le probabili formazioni della sfida:

PROGRAMMA E PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA-UCRAINA

SABATO 3 LUGLIO

Ore 21.00 Ucraina-Inghilterra (diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno e Sky Sport Football, live streaming su Rai Play, Sky Go e Now TV)

PROBABILI FORMAZIONI

UCRAINA (3-5-2): Bushchan; Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko; Karavaev, Malinovskyi, Sydorchuk, Shaparenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Grealish, Sterling; Kane

Foto: Lapresse