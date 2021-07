Un Tour de France da dimenticare per Tony Martin. Il corridore tedesco della Jumbo-Visma, caduto nella prima tappa quando fu proprio lui ad andare contro la spettatrice che voleva mettere in bella mostra il suo cartello Allez Opi-Omi, era riuscito a sopportare i dolori di quell’incidente e a stringere i denti fino a questa undicesima stage della Grande Boucle

Purtroppo per lui, una nuova caduta l’ha visto coinvolto quest’oggi e la bandiera bianca è stata alzata. Stando a quanto riferiscono le cronache, il pluricampione del mondo a cronometro ha subito un brutto colpo in viso e alla gamba destra, come evidenziato da vistose ferite che il ciclista riportava.

Prontamente soccorso, Martin è stato adagiato su una barella per essere ricoverato in ospedale. Un’edizione 2021 sciagurata per la Jumbo-Visma tenendo conto che con questo sono tre i ritiri che hanno riguardato i propri corridori: il citato Martin, Robert Gesink e il capitano Primoz Roglic.

Foto: LaPresse