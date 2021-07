Tour de France 2021, tappa di domani Nimes-Carcassonne: percorso e altimetria

Dopo la scorpacciata di Alpi che ha permesso a Tadej Pogacar di vestire la maglia gialla con un buon margine sui più diretti avversari, il Tour de France 2021 si prende una piccola ‘pausa’ prima delle prossime montagne. Tra oggi e domani il gruppo potrà tirare un po’ il fiato, con due occasioni per le ruote veloci: la tappa del 9 luglio, da Nimes a Carcassonne di 219.9 chilometri, ha un percorso leggermente vallonato che potrebbe favorire però anche la fuga di giornata. Anche perché, storicamente, nella città medioevale non c’è mai stato un arrivo con il gruppo compatto.

PERCORSO

La frazione di domani prevede soltanto un GPM assai scalabile, la Cote de Pic-Saint-Loup (4°categoria, 5,5 km al 3,6% medio), con la vetta situata poco dopo il cinquantesimo chilometro. Da lì in poi tanti piccoli tratti in leggera ascesa che non impensieriranno coloro che pensano alla generale, ma che potrebbe rendere la vita più difficile alle squadre interessate alla volata e alla maglia verde.

Può essere una bella occasione per i cacciatori di tappe e, perché no, per Sonny Colbrelli che mira alla classifica a punti, ma dovrà combattere con le squadre dei velocisti, in primis la Deceuninck-Quick Step di Mark Cavendish che vorrà pareggiare, o superare in caso di successo quest’oggi nella dodicesima tappa, le vittorie di Eddy Merckx.

ALTIMETRIA

Foto: LaPresse