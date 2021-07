Il basket italiano è sempre più vicino a Tokyo. Dopo 17 anni Achille Polonara e compagni hanno riportato la nostra Nazionale ai Giochi Olimpici dopo diciassette anni, mandando in visibilio lo Stivale; ma dopo la settimana di sbornia, è il momento di pensare al torneo a cinque cerchi.

Gli azzurri sono piazzati nel girone B con Australia, Germania e Nigeria, che negli scorsi giorni è riuscita a battere gli Stati Uniti in amichevole. Oggi il gruppo si è riunito a Roma per prepararsi in vista della partenza per il Giappone, prevista per il prossimo 17 luglio. Assieme ai dodici convocati, saranno presenti anche Momo Diouf e Matteo Spagnolo come ‘sparring partner’.

Il commissario Meo Sacchetti ha rilasciato alcune parole per poter spiegare le ambizioni della sua squadra: “Riprendiamo il nostro cammino con ancora più entusiasmo, consci del nostro potenziale ma anche del fatto che occorre ulteriore lavoro e determinazione per affrontare nuove e più complicate sfide. Non siamo appagati nonostante lo storico traguardo raggiunto in Serbia e vogliamo andare in Giappone per giocarci le nostre carte. Gli avversari sono forti e il girone non è semplice, basti vedere le gare di avvicinamento ai Giochi di alcune nostre avversarie. È vero, sono solo amichevoli, ma il tasso tecnico è elevato e soprattutto in una competizione come questa non si può sottovalutare nessuno“.

Girone non così morbido per gli azzurri, ma Sacchetti sa di poter far bene, spinto anche dai recenti successi dello sport italiano: “Ora sfruttiamo a dovere questi giorni che ci separano dalla partenza per oliare i meccanismi e preparare le gare con Germania, Australia e Nigeria. È sempre bello rappresentare il nostro Paese e farlo in un momento come questo, all’indomani della vittoria europea della nostra Nazionale di calcio e della splendida finale di Matteo Berrettini a Wimbledon, è impagabile. Trarremo ulteriori energie da queste imprese”.

Credit: Ciamillo