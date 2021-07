Tennis: novità nel calendario ATP 2021. Indian Wells ricollocato a ottobre, saltano i 500 di Tokyo e Pechino

Sono state annunciate dall’ATP nuove modifiche al calendario per quel che concerne il quarto trimestre, quello che si pone dopo la conclusione degli US Open e che porta fino al termine dell’annata. Modifiche che, va ricordato, si pongono ben al di là dell’annunciata cancellazione dell’ATP 500 di Basilea e di altre situazioni già note.

In particolare, è stato comunicato che il Masters 1000 di Indian Wells verrà ricollocato dal 10 al 17 ottobre, e con un tabellone ridotto rispetto al solito, a 56 giocatori invece di 96. Non si disputeranno inoltre i tornei ATP 500 di Tokyo e di Pechino, così come è stato definitivamente cancellato per il 2021 l’evento di Marrakech.

Diversa è la questione del Masters 1000 di Shanghai, per il quale c’è ancora l’intenzione da parte del torneo stesso di inserirlo nella data dal 3 al 10 ottobre: rimanesse fissata in quel periodo, si andrebbe indubbiamente a creare un problema logistico per diversi tennisti.

Ulteriori aggiustamenti saranno comunicati dall’ATP in corso d’opera, come è spesso avvenuto nel corso dell’anno anche con l’aggiunta di nuovi eventuali tornei là dove ne dovessero venire a mancare (e, sebbene non ne sia stato fatto cenno ufficiale, non è difficile immaginare quante possano essere le problematiche verso l’Asia).

