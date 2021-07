Tennis: Naomi Osaka protagonista di un documentario su Netflix

Naomi Osaka è sempre di più una grande protagonista del mondo del tennis e un’icona mondiale, tanto che anche il mondo del cinema si è interessata a lei, rendendola sempre più riconoscibile, soprattutto tra i più giovani, specie dopo le controversie accadute a Roland Garros e Wimbledon.

Il 16 luglio, infatti è uscito su Netflix un film documentario che ripercorre la vita e la carriera della tennista nipponica, che dovrebbe tornare in campo proprio alle Olimpiadi di casa, molto attesa dai propri connazionali dopo i successi sul cemento degli US Open e degli Australian Open.

“Alla luce di quello che è successo recentemente, sono terrorizzata dall’uscita di questo film su di me – ha dichiarato l’atleta – Questo non è come un match di tennis, dove vinci o perdi e la gente può commentare se hai giocato bene o male. Questo è uno spaccato dentro un certo periodo della mia vita privata, non posso far altro che chiedermi come la gente lo accoglierà. Questa è la mia anima e un riflesso di chi sono”.

