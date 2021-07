Repubblica Ceca-Danimarca oggi, Europei 2021: orario, tv, programma, probabili formazioni

Il quarto di finale che nessuno aveva previsto. Questo pomeriggio alle ore 18.00 allo stadio Olimpico di Baku (Azerbaijan) andrà in scena la sfida tra Repubblica Ceca e Danimarca, un accoppiamento sorprendente, tra due squadre che, almeno ad inizio torneo, non erano additate tra le favorite.

I cechi sono reduci dalla grande vittoria per 2-0 contro l’Olanda e volano sulle ali dell’entusiasmo sulle spalle di bomber Shick, una delle grandi sorprese di questa edizione degli Europei 2021. Dall’altra parte, invece, la compagine scandinava, che ha vissuto una manifestazione davvero complicata. Dopo l’esordio con il terribile shock per quanto accaduto a Eriksen, hanno saputo vincere l’ultimo match contro la Russia per strappare la qualificazione tra le migliori terze classificate. Da quel momento la Danimarca sembra ripartita nella giusta maniera, dominando il proprio ottavo di finale contro il malcapitato Galles, schiantato con un secco 4-0. Chi la spunterà a Baku?

IN TV – Il quarto di finale tra Repubblica Ceca e Danimarca sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Football (203) mentre in chiaro sarà disponibile su Rai1. In streaming si potrà seguire su RaiPlay, SkyGO e NowTV. Non mancherà la consueta DIRETTA LIVE testuale di OA Sport.

PROGRAMMA EUROPEI 2021 – CALCIO

Sabato 3 luglio

Ore 18.00 Repubblica Ceca – Danimarca – diretta su Rai1, Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Football (203)

PROBABILI FORMAZIONI

Repubblica Ceca

Danimarca

Foto: Lapresse