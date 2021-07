L’Italia si è qualificata alla Finale degli Europei 2021 di calcio. Gli azzurri hanno sconfitto la Spagna ai calci di rigore grazie al sigillo finale di Jorginho e hanno così staccato il biglietto per l’atto conclusivo, in programma domenica 11 luglio (ore 21.00) allo Stadio Wembley di Londra. La nostra Nazionale si è resa protagonista di una spettacolare cavalcata in questa competizione: tre vittorie nel girone contro Turchia, Svizzera e Galles; sofferto successo ai supplementari contro l’Austria negli ottavi di finale; affermazione pesante contro il Belgio, numero 1 del ranking FIFA, ai quarti di finale; stasera l’apoteosi contro le Furie Rosse dal dischetto, dopo essere stati in vantaggio per 1-0 con la magia di Chiesa.

I ragazzi del CT Roberto Mancini aspettano ora la vincente di Inghilterra-Danimarca, contro cui disputeranno la quarta finale della storia in ambito continentale. L’obiettivo è naturalmente quello di alzare al cielo quel trofeo conquistato soltanto nel 1968. L’Italia è rinata dalle sue ceneri dopo aver mancato la qualificazione ai Mondiali 2018 e ora sogna, per tornare definitivamente grandi dopo un momento globalmente davvero molto difficile. I risultati ottenuti in giro per il Vecchio Continente, tra Roma e Londra passando per Monaco, hanno anche un importante risvolto a livello economico. Quanti soldi ha guadagnato l’Italia qualificandosi alla Finale degli Europei di calcio 2021? La cifra è decisamente interessante, parlando esclusivamente dei premi in denaro assicurati dalla UEFA e non conteggiando gli accordi con sponsor privati e altre tipologie di introiti.

La Nazionale di calcio ha già portato a casa 25,25 milioni di euro: 9,25 milioni sono garantiti dalla semplice partecipazione all’evento, 3 milioni per le tre partite vinte nella fase a gironi, 1,5 milioni per l’accesso agli ottavi, 2,5 milioni per la disputa dei quarti, 4 milioni per la qualificazione alla semifinale, 5 milioni per il passaggio alla finale. In caso di vittoria finale il montepremi complessivo salirà a 28,25 milioni di euro (dunque ci sono tre milioni di differenza tra primo e secondo posto). Premio che finirà nelle tasche della Federcalcio, i bonus per i singoli giocatori sono già stati concordati alla vigilia dell’evento.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO L’ITALIA CON LA FINALE AGLI EUROPEI?

25,25 milioni di euro.

In caso di vittoria finale il montepremi salirà a 28,25 milioni di euro.

Foto: Lapresse