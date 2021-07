Stasera (ore 21.00) l’Italia affronterà l’Inghilterra nella Finale degli Europei 2021 di calcio. La nostra Nazionale cercherà l’impresa allo Stadio Wembley di Londra, davanti a 60.000 tifosi indiavolati pronti a sostenere i padroni di casa. I ragazzi del CT Roberto Mancini dovranno cercare l’impresa contro una corazzata che ha subito soltanto un gol in tutta la rassegna continentale e che è al primo atto conclusivo della sua storia in questa kermesse. Gli azzurri hanno tutte le carte in regola per inseguire il colpaccio e alzare al cielo il trofeo a 53 anni di distanza dall’unica affermazione in questa competizione.

L’Italia vuole continuare a regalare sogni ed emozioni a un Paese intero, che si è stretto attorno ai suoi gladiatori in un momento molto difficile e che li ha sostenuti per un mese intero lungo una cavalcata perfetta condita da sei vittorie consecutive, tra cui quelle di lusso contro il Belgio numero 1 nel ranking FIFA e la quotata Spagna. Ora l’ultimo ostacolo, l’ostica ed eterna rivale Inghilterra, gli inventori del calcio: un solo successo sempre gli azzurri dall’apoteosi totale dopo aver mancato la qualificazione ai Mondiali 2018 ed essere risorti dalle proprie ceneri.

La testa è già rivolta a questa sera, ma tanti tifosi si staranno già chiedendo quando tornerà in campo la Nazionale di calcio dopo questa cavalcata gli Europei. Ebbene bisognerà aspettare meno di due mesi: gli azzurri tireranno un po’ il fiato facendo un po’ di vacanza, poi si riuniranno alle proprie squadre di club, inizieranno la stagione agonistica e a fine agosto si ritroveranno a Coverciano per preparare i prossimi appuntamenti. Si riparte con le qualificazioni ai Mondiali 2022: giovedì 2 settembre è in programma la sfida casalinga contro la Bulgaria, avversario sulla carta relativamente comodo; tre giorni dopo (domenica 5 settembre) è in calendario l’ostica trasferta in Svizzera, mentre mercoledì 8 settembre è previsto l’incontro con la Lituania.

Si tratta di tre incroci determinanti per le sorti del gruppo C, dove l’Italia è al momento in testa a punteggio pieno con 9 punti all’attivo, inseguita a tre distanze dalla Svizzera (che ha giocato una partita in meno). Soltanto la prima classificata si qualifica ai Mondiali, la seconda deve invece passare dai playoff: il confronto diretto con gli elvetici, sconfitti dagli azzurri agli Europei con un secco 3-0 ma poi giustizieri della Francia, sarà dunque decisivo.

Il 6 ottobre, invece, l’Italia affronterà la Spagna nella semifinale di Nations League a Milano, in caso di successo si giocherà l’atto conclusivo a Torino il 10 ottobre contro la vincente di Belgio-Francia. Il percorso di qualificazione ai Mondiali si concluderà poi a metà novembre: il 12 la trasferta in Lituania, il 15 il match casalingo con la Svizzera.

CALENDARIO PARTITE ITALIA DOPO LE OLIMPIADI

2 settembre (qualificazioni Mondiali 2022): Italia-Bulgaria

5 settembre (qualificazioni Mondiali 2022): Svizzera-Italia

8 settembre (qualificazioni Mondiali 2022): Italia-Lituania

6 ottobre (semifinale Nations League): Italia-Spagna

10 ottobre (eventuale finale Nations League): Italia-Belgio/Francia

12 novembre (qualificazioni Mondiali 2022): Lituania-Italia

15 novembre (qualificazioni Mondiali 2022): Italia-Svizzera

