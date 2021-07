Un classico appuntamento della preseason diventato invece importante test in vista delle competizioni più importanti dell’annata sportiva. Ha avuto chiaramente un sapore molto diverso dal solito l’International German Cup 2021, celeberrimo trofeo di pattinaggio artistico a rotelle andato in scena questa settimana dal mitico Freiburger Turnerschaft von 1844 di Friburgo. Una rassegna che, a differenza delle altre edizioni, ha ospitato oltre alla specialità del libero e degli obbligatori anche la danza e la solo dance.

Proprio in campo individuale non ha deluso uno dei protagonisti più attesi del lotto, Marco Giustino, trionfatore per dispersione grazie a una gara condotta splendidamente; è apparso in crescita l’atleta pugliese che, dopo la bella vittoria al Memorial Filippini e la leggendaria terza posizione conquistata in rimonta agli Italian Roller Games, ha brillato anche in terra tedesca confezionando due segmenti positivi, impreziositi da elementi di buona fattura. Molto bene in tal senso quanto proposto nel libero, inaugurato da un triplo loop di qualità e impreziosito da tre combinazione di salti di alto profilo: triplo flip/doppio toeloop, triplo flip/ritt/triplo loop e, in zona bonus, triplo toeloop/thoren/triplo salchow.

Grazie anche al miglior riscontro sulle componenti del programma l’azzurro ha quindi totalizzato 185.15, staccando nettamente il compagno di squadra Danilo Gelao, secondo con 162.08, e il pattinatore di casa Tim Schubert, terzo con 155.74. Da segnalare anche la buona prova di Marco Fabio Topazio, quarto con 116.55.

Splendida tripletta italiana nel singolo femminile con la vittoria della favorita Viola Pieroni, abile ad accaparrarsi la leadership grazie al vantaggio accumulato nello short, contrassegnato dal doppio axel singolo, dalla catena doppio axel/ritt/thoren triplo salchow e da un triplo flip chiamato half rotated; malgrado alcune sbavature nel segmento più lungo l’atleta è riuscita con 130.95 ad arginare la temibile riscossa di Greta Piccardo, autrice del miglior libero e seconda nella classifica finale con 124.14. A completare il capolavoro ci ha pensato poi Ludovica Riccardo, la quale posizionandosi sul gradino più basso del podio con 115.22 ha superato la temibile brasiliana Bruna De Castro Wurts, scivolata dalla seconda alla quarta posizione con 113.96.

Negli obbligatori a conquistare la vetta è stata la padrona di casa Alina De Silva che, con 109.00, ha preceduto l’azzurra Gioia Belloni, saldamente al posto d’onore con 106.800, e Sarah Kristin Behlen, terza con 103.300 superando di un’incollatura la nostra Arianna Lelli, quarta con 103.200. Bene anche Michela Spissu, quinta con 102.600. Prova in famiglia nella gara maschile, con la vittoria netta del tedesco Marc Brokelmann (101.500) sui compagni di squadra Daniel Domaschke (96.700) e Adrian Zoller (96.80).

Nel Solo Dance femminile dopo la seconda piazza del Filippini si è imposta senza particolari patemi Emilia Zimermann, la quale ha condotto tra le mura amiche due segmenti molto solidi valutati complessivamente 136.61, cinque punti in più della spagnola Natalia Baldizzone Morales, seconda con 131.77 davanti a Sylvia Pistorius, terza con 128.60. Da menzionare le buone prestazioni di Ilaria Golluscio e Ludovica Delfino, quarta e quinta con 123.83 e 116.82 e di Martina Codra, nona con 98.97.

L’iberico Llorenç Alvarez Caballero è invece salito in cattedra nella prova maschile, raccogliendo 148.27 e regolando l’azzurro Andrea Loguercio, secondo con due ottimi programmi che gli hanno concesso di raggiungere 126.77, e il compagno di Nazionale David Canyet Nicolau. Più staccati in termini di punti gli altri due pattinatori italiani: Samuele Stasi si è infatti piazzato al quarto posto con 85.17 seguito da Alesio Coltella, quinto con 83.17.

Nelle coppie di danza infine vittoria in scioltezza per Ilaria Golluscio-Samuele Stasi, unici a scavalcare quota 100 (112.97); decisamente più lontani gli avversari spagnoli Lucia Felix Gomez-Angel Feernandez Sanchez, secondi con 85.17 ben distanziati dai francesi Zoe Mueller-David Velon, terzi con 67.09.

Il prossimo appuntamento con il pattinaggio artistico a rotelle sarà in Spagna con una delle competizioni più importanti della stagione, i Campionati Europei dei Gruppi Show & Precision, pianificati a Lleida dal 28 al 31 luglio.

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)