Oggi, giovedì 1° luglio, è terminata a Tbilisi (Georgia) la seconda fase ad eliminazione diretta della Super Final della World League 2021 di pallanuoto maschile: il Montenegro ha centrato il terzo titolo battendo in finale gli USA per 9-8, mentre l’Italia ha perso la finale per il terzo posto con la Grecia per 8-10 ed ha chiuso al quarto posto.

ALBO D’ORO WORLD LEAGUE

2002 Patrasso

1. Russia, 2. Spagna, 3. Ungheria

Italia eliminata nel girone di qualificazione

2003 New York

1. Ungheria, 2. Italia, 3. USA

2004 Long Beach

1. Ungheria, 2. Serbia&Montenegro, 3. Grecia

Italia quarta, battuta in finale per il 3° posto dalla Grecia per 12-9

2005 Belgrado

1. Serbia&Montenegro, 2. Ungheria, 3. Germania

Italia eliminata nei gironi di semifinale

2006 Atene

1. Serbia&Montenegro, 2. Spagna, 3. Grecia

Italia eliminata nei gironi di qualificazione

2007 Berlino

1. Serbia, 2. Ungheria, 3. Australia

Italia eliminata nei gironi di qualificazione

2008 Genova

1. Serbia, 2. USA, 3. Australia

Italia settima, battuta la Grecia nella finale 7°-8° posto per 11-7

2009 Podgorica

1. Montenegro, 2. Croazia, 3. Serbia

Italia quinta, battuta l’Australia nella finale 5°-6° posto per 11-10

2010 Nis

1. Serbia, 2. Montenegro, 3. Croazia

Italia eliminata nei gironi di qualificazione

2011 Firenze

1. Serbia, 2. Italia, 3. Croazia

2012 Almaty

1. Croazia, 2. Spagna, 3. Italia

2013 Chelyabinsk

1. Serbia, 2. Ungheria 3. Montenegro

2014 Dubai

1. Serbia, 2. Ungheria, 3. Montenegro

Italia eliminata nei gironi di qualificazione

2015 Bergamo

1. Serbia, 2. Croazia, 3. Brasile

Italia settima, battuta la Cina nella finale 7°-8° posto per 16-9

2016 Huizou

1. Serbia 2. Usa 3. Grecia 4. Italia

2017 Ruza

1. Serbia 2. Italia 3. Croazia

2018 Budapest

1. Montenegro 2. Ungheria 3. Spagna

Italia non partecipante

2019 Belgrado

1. Serbia 2. Croazia 3. Australia

Italia 4^ in Europa Cup fuori dalla finale

2020-2021 Tbilisi

1. Montenegro 2. USA 3. Grecia 4. Italia

Italia quarta, battuta in finale per il 3° posto dalla Grecia per 10-8

Foto: katacarix / Shutterstock