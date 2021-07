Nuoto, Olimpiadi Tokyo: Chad le Clos scelto come portabandiera del Sudafrica

Un oro e tre argenti olimpici non arrivano così per caso. Chad le Clos sarà al via di queste Olimpiadi con la voglia di replicare i podi nei 100 e nei 200 farfalla.

Con il suo delfino tenace e mai domo le Clos si è tolto diverse soddisfazioni e i riscontri citati, da associare a quelli mondiali, sono considerevoli. Per questo non c’è da stupirsi se la delegazione sudafricana abbia nominato il nuotatore in qualità di portabandiera durante la cerimonia di apertura dei Giochi, affiancandolo alla giocatrice di hockey Phumelela Mband.

“Che onore incredibile. Lo ricorderò per sempre, sono appena stato nominato portabandiera per la cerimonia di apertura. Niente mi rende più orgoglioso che essere alla guida di questa squadra durante le Olimpiadi” il commento di Chad su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chad Le Clos (@chadleclos92)

Foto: LaPresse