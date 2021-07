Ultima giornata di gare nell’edizione 2021 degli Europei 2021 Juniores di nuoto a Roma. Nella piscina del Foro Italico tanti risultati interessanti che vale la pena raccontare.

Nella Finale dei 100 farfalla donne priva di italiana la bosniaca Lana Pudar si è imposta con il crono di 57″56 a precedere le due russe Daria Klepikova (58″07) e Anastasiia Markova (58″73). Nei 400 misti uomini, anche in questo caso senza rappresentanti del Bel Paese sul blocchetto, il tedesco Cedric Buessing ha posto la propria firma (4’17″40) davanti al ceco Jakub Bursa (4’19″20) e al russo Artem Vorobev (4’20″21). Nei 100 rana femminili orfani di Benedetta Pilato volata alla volta di Tokyo, l’estone Eneli Jefimova ha vinto in 1’07″24 precedendo di appena un centesimo la russa Elena Bogomolova (1’07″25). A completare la top-3 la polacca Karolina Piechowicz (1’08″03).

200 delfino uomini territorio di conquista della Polonia con i primi due posti occupati da Krzysztof (1’56″29) e Michal Chmielewski (1’57″09), mentre nei 400 stile libero donne è arrivata la prima medaglia italiana: Giulia Vetrano è giunta terza con il crono di 4’12″23 nella prova che ha visto la turca Merve Tuncel (4’06″25) completare il tris dopo i trionfi negli 800 e nei 1500 sl. L’argento è andato all’ungherese Bettina Fabian (4’10″16).

Nei 200 dorso uomini ancora la selezione polacca ha potuto festeggiare con la vittoria di Ksawery Masiuk (1’58″41) e nella medesima specialità al femminile Erika Gaetani si è tinta di bronzo (2’11″46) nella prova vinta dall’altra polacca Laura Bernat (2’10″14) a precedere la britannica Katie Shanahan (2’11″27) e Gaetani. Sesto posto per Chiara Fontana (2’15″41). Ancora sul gradino più alto del podio il rumeno David Popovic che si è imposto nei 50 stile libero in 22″22 battendo il russo Nikita Chernousov (22″83) e l’israeliano Martin Kartavi (22″92). Sesti con lo stesso crono Samuele Congia e Giovanni Guatti (23″03). Altro sesto posto in casa Italia nei 50 stile libero femminili con Matilde Biagiotti (25″70) e oro alla russa Daria Tatarinova (24″87, record europeo juniores e dei campionati).

Il terzo bronzo di giornata per il Bel Paese è arrivato grazie a Luca De Tullio negli 800 sl in 7’58″10 vinti dal turco Yigit Slan (7’51″20, record dei campionati) a precedere il connazionale Mert Kilavuz (7’52″19) e De Tullio. Quinto il classe 2006 Lorenzo Galossi (8’01″94). Infine, niente medaglie per le due staffette miste dell’Italia: seste le ragazze e quarti i ragazzi.

Foto: LaPresse