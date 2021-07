Nuoto, Europei Juniores 2021: Erika Gaetani di bronzo nei 50 dorso, Lorenzo Galossi da record negli 800 sl

Penultima giornata di gare che va in archivio nella piscina di Roma, sede degli Europei 2021 Juniores di nuoto. Nella vasca del Foro Italico tanti gli spunti interessanti da approfondire.

Il programma ha preso il via dalla Finale dei 50 delfino donne vinta dalla russa Daria Klepikova (26″14, nuovo record dei campionati) a precedere la bosniaca Lana Pudar (26″29) e la belga Roos Vanotterdijk (26″55). Nessuna italiana presente in questo atto conclusivo. Nelle semifinali dei 100 rana donne senza Benedetta Pilato che ha preso il volo verso Tokyo (destinazione Olimpiadi), l’estone Eneli Jefimova ha realizzato il miglior tempo di 1’07″56 davanti alla coppia russa Elena Bogomolova (1’07″89)/Iuliia Beznosova (1’09″08). Penultimo atto dei 200 farfalla uomini con poche soddisfazioni per i rappresentanti del Bel Paese: Andrea Camozzi (2’01″46, 10°) e Simone Dutto (2’02″64, 13°) non hanno ottenuto il pass per la Finale. L’overall di questa specialità ha sorriso al russo Vadim Klimenishchev (1’57″98).

Ottava piazza per Dana Caterina Radwan (2’18″51) nell’atto conclusivo dei 200 misti donne vinti dalla britannica Katie Shanahan (2’13″13). Il podio è stato completato dalla russa Anastasiia Sorokina (2’13″84) e dall’ungherese Panna Ugrai (2’14″37). Niente qualificazione alla Finale dei 200 dorso uomini per Raffaele De Simone (2’03″59, 12°) nella classifica comandata dal bulgaro Kaloyan Levterov (1’59″50). Doppio pass invece per Erika Gaetani e Chiara Fontana nell’atto conclusivo della stessa prova al femminile: l’oro continentale giovanile nei 100 dorso qui a Roma va a caccia del bis e nelle heat ha ottenuto il terzo crono di 2’13″51 preceduta dalla polacca Laura Bernat (2’11″72) e dalla britannica Shanahan (2’12″98); sesto tempo per Fontana in 2’16″36.

Bene gli azzurri nelle semifinali dei 50 stile libero: Giovanni Guatti (secondo in 22″80) e Samuele Congia (settimo in 22″92) saranno nella Finale di domani e neanche a dirlo davanti a tutti ci sarà la star di questa competizione, ovvero il rumeno David Popovici (22″75). Popovici che poco dopo ha ottenuto il suo oro nei 200 stile libero vinti con un altro tempo strepitoso (1’45″95) a precedere il polacco Mateusz Chowaniec (1’47″78) e il bosniaco Jovan Lekic (1’48″46). Ottavo Matteo Oppioli (1’50″71).

Poca fortuna per Sofia Sartori (13ma in 1’01″13) e per Paola Borrelli (15ma in 1’01″37) nelle semifinali dei 100 farfalla femminili comandati dalla russa Anastasiia Markova (58″97). Niente Finale, quindi, per le nostre portacolori. Il lampo azzurro odierno è arrivato alla menzionata Erika Gaetani, bronzo nei 50 dorso in 28″84 nella gara vinta dalla spagnola Carmen Weiler Sastre (28″42) davanti alla serba Nina Stanisavljevic (28″58) e all’azzurra. Con l’ultimo tempo utile Matilde Biagiotti ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo dei 50 stile libero femminili con il tempo di 25″83 nella specialità in cui la russa Daria Tatarinova ha fatto la voce grossa in 25″10.

Oro nei 200 rana uomini per il lituano Aleksas Savickas (2’13″35) che ha battuto il russo Dmitrii Askhabov (2’13″37) e l’ucraino Maksym Tkachuk (2’13″75). Nessun italiano sul blocchetto di partenza. Dopo gli 800 stile libero femminile, la turca Merve Tuncel ha fatto suoi anche i 1500 stile libero e con un altro primato europeo juniores (record dei campionati) di 15’55″23. Un crono davvero notevole considerando l’età (classe 2005). Tuncel ha preceduto la connazionale Denis Ertan (16’14″26) e la spagnola Paula Otero Fernandez (16’19″92). Poca gloria per l’Italia nella 4×100 stile libero femminile giunta settima (3’46″35). L’oro è andato alla Russia (3’40″10, record dei campionati), argento alla Gran Bretagna (3’42″27) e bronzo all’Ungheria (3’43″86).

Da sottolineare a chiosa il riscontro di Lorenzo Galossi negli 800 stile libero: il classe 2006 allenato da Simone Palombi ha realizzato il nuovo record italiano “ragazzi” di 8’00″39 nelle batterie mattutine (2° tempo dell’overall), migliorando il record che lui stesso deteneva di quasi 3″ (8’03″19). Vedremo come se la caverà domani nella Finale di domani in una prova dove ancora la Turchia ha impressionato con tre atleti ai primi quattro posti delle heat e con Yigit Aslan (7’57″69) l’unico a precedere Galossi. Atto conclusivo nel quale sarà anche Luca De Tullio (quinto in 8’04″07), mentre niente da fare per Pasquale Giordano (decimo 8’08″45).

Foto: LaPresse