Nuoto artistico, calendario Olimpiadi Tokyo: programma, date, orari, tv, streaming

Dal 2 al 7 agosto sarà tempo di emozioni, grazia e tecnica nella piscina dell’Aquatics Centre di Tokyo. Il nuoto artistico avrà i crismi dei Cinque Cerchi in queste Olimpiadi di Tokyo e la Nazionale italiana risponderà presente competendo ai massimi livelli nelle specialità facenti parte del programma: il duo e la prova a squadra.

Linda Cerruti e Costanza Ferro saranno leader di un gruppo che negli ultimi 18 mesi ha dovuto superare ostacoli durissimi: la pandemia e problematiche fisiche di cui si sarebbe volentieri fatto a meno. Riemergere da una condizione difficoltà fa parte delle caratteristiche di chi gareggia ad alto livello e la formazione di Patrizia Giallombardo lo vorrà dimostrare nella rassegna più importante di tutte.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv/streaming di nuoto artistico alle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali di Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e su Discovery+ oltre che su Sky Go e Now Tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Gli orari che abbiamo indicato sono italiani, in Giappone sono avanti sette ore rispetto a noi.

CALENDARIO NUOTO ARTISTICO – TOKYO 2021

Lunedì 2 agosto – Ore 12:30-14:45

Preliminari duo programma libero

Martedì 3 agosto – Ore 12:30-14:30

Duo programma tecnico

Mercoledì 4 agosto – Ore 12:30-14:05

Finale duo programma libero

Venerdì 6 agosto – Ore 12:30-13:35

Finale squadra programma tecnico

Sabato 7 agosto – Ore 12:30-14:15

Finale squadra programma libero

OLIMPIADI TOKYO 2021: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb.

Diretta streaming su DAZN, dove sono visibili i canali di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sui canali tv Rai 2 e RaiSport. Non è disponibile la diretta streaming su Rai Play.

I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

