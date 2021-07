Oggi martedì 13 luglio Lorenzo Musetti affronterà lo svizzero Henri Laaksonen nel primo turno del torneo ATP 250 di Bastad. Inizia l’avventura in Svezia per il nostro portacolori, che due settimane fa venne sconfitto da Hubert Hurkacz nel suo esordio a Wimbledon (poi il polacco giunse fino alla semifinale contro Matteo Berrettini). Il toscano, che sull’erba londinese non è riuscito a firmare una magia al rientro dalla maturità scolastica, torna a giocare sulla terra rossa dopo gli ottimi riscontri ottenuti nella prima parte di stagione e vuole farsi strada in terra scandinava.

Il nostro portacolori, attuale numero 62 al mondo, incrocerà il numero 134 del ranking ATP, capace un mesetto fa di spingersi fino al terzo turno del Roland Garros e già semifinalista in questo torneo. Ultima settimana di partite per il 19enne, che da venerdì 23 luglio sarà impegnato alle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’incontro odierno non è da sottovalutare, ma l’avversario è ampiamente alla portata dell’azzurro che può così proseguire la propria avventura e regalarsi un possibile ottavo di finale contro lo svedese Elias Ymer, ieri giustiziere del giapponese Taro Daniel. La testa di serie numero 6 del seeding potrebbe così incrociare un qualificato, ostacolo verso un possibile quarto di finale contro il norvegese Casper Ruud (numero 1).

Musetti scenderà in campo nel pomeriggio, nel quarto incontro sul Campo Centrale a partire dalle ore 11.00. In precedenza sono previsti altri tre match di primo turno: Cuevas-Gombos, Albot-Nodskov Rune, Ymer-Ruusuvuori. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming di Lorenzo Musetti vs Henri Laaksonen, primo turno del torneo ATP 250 di Bastad. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming su supertennis.tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

MUSETTI-LAAKSONEN, PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MARTEDÌ 13 LUGLIO:

Quarta partita dalle ore 11.00 Lorenzo Musetti ve Henri Laaksonen

In precedenza, sul Campo Centrale, nell’ordine: Cuevas-Gombos, Albot-Nodskov Rune, Ymer-Ruusuvuori

MUSETTI-LAAKSONEN, COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv su Supertennis.

Diretta streaming su supertennis.tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse