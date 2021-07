A meno di due settimane dalla ripartenza del Motomondiale, prevista nel weekend 6-8 agosto al Red Bull Ring di Spielberg con il Gran Premio di Stiria 2021, si accende il mercato piloti della classe regina in vista della prossima stagione. Dopo il divorzio tra Maverick Vinales e Yamaha, si è liberato un posto nel team ufficiale della casa di Iwata e Franco Morbidelli è il candidato principale per affiancare Fabio Quartararo sulla M1 Factory.

“E’ un percorso naturale, è il suo sogno e non potremmo negargli quella possibilità. Ce l’ha chiesto e gli abbiamo dato il via libera. Ora è una discussione fra Yamaha e la VR46“, dichiara Razlan Razali a proposito del possibile approdo del centauro azzurro al team ufficiale Yamaha. Il boss del Team Petronas SRT deve quindi pensare alla nuova line-up per il prossimo Mondiale.

“Andrea Dovizioso è un’idea molto attraente ma, con il massimo rispetto per Valentino, non vogliamo ritrovarci in una situazione simile a quella di quest’anno. Sono entrambi piloti fantastici, ma il livello si è alzato moltissimo. Valentino è più veloce rispetto all’anno scorso, ma fatica ad andare a punti. Dovizioso è fuori da un anno. Noi vogliamo ragazzi da plasmare, come abbiamo fatto con Quartararo“, spiega Razali alla rivista britannica MCN.

“Abbiamo fatto una lista di candidati che attualmente non sono in MotoGP e il nome di Rea c’era, così come quello di Razgatlioglu e di Gerloff, ma sfortunatamente l’età gioca contro Jonathan. Vogliamo certamente concentrarci sui giovani. Stiamo guardando in Moto2, dal primo al nono posto, in cui c’è Vierge. Ci ancora piloti disponibili, come Marco Bezzecchi, Joe Roberts e Marcel Schrotter”, dice il team principal di Petronas SRT.

Credit: MotoGP.com Press