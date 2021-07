Daniel Pedrosa torna sul suo passato. Il pilota spagnolo ripercorre la propria carriera nel Motomondiale con un po’ di amarezza vista l’assenza nella propria bacheca di un titolo nella classe regina.

L’attuale collaudatore della KTM ha dichiarato ai media: “Mi manca solo il titolo MotoGP. Quando ripenso ai tempi dei fantastici contro Casey Stoner, Valentino Rossi e Jorge Lorenzo mi sono sempre chiesto quanto sarebbe stata diversa la mia carriera se avessi guidato per la Yamaha almeno una volta”.

L’ex centauro di Honda ha continuato dicendo: “Questa è una domanda che mi perseguita. Ogni possibile negazione sembrerebbe una giustificazione da parte mia. Ma per caso tutti i grandi scienziati della storia hanno vinto un Nobel? Posso dire che, in 18 anni di Motomondiale, ho ottenuto un palmarès eccezionale. Il titolo in MotoGP è l’unica cosa che mi manca”.

Pedrosa dovrebbe tornare nel Motomondiale in gara nel 2021 in occasione del Gran Premio di San Marino con KTM. L’iberico è atteso come wild card in quello che sarà il secondo appuntamento nel Bel Paese dopo la prova del Mugello.

