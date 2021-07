CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Termina qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata.

Il numero più complesso da gestire per Musetti è il 64% di prime in campo, al quale è direttamente legato quello delle ben 23 palle break concesse (18 salvate).

Si conclude così il programma odierno di Bastad, che domani offrirà subito in apertura Marco Cecchinato contro l’argentino Federico Coria. Per Musetti, invece, la prossima fermata è quella di Tokyo.

Doppio fallo di Musetti che forza la seconda, finisce così l’incontro. Continua il cammino di Laaksonen partito dalle qualificazioni, 6-2 3-6 6-4 il punteggio in suo favore.

Vantaggio Laaksonen, match point: proprio quando passano le due ore Musetti spedisce largo il dritto in recupero.

40-40, 2a parità: lunga l’accelerazione di Musetti.

Vantaggio Musetti, ottimo recupero! Laaksonen cerca una palla corta non saggia, Lorenzo gli spedisce il rovescio addosso, nei piedi, impedendogli di organizzarsi.

40-40 E altra gran prima profonda di Musetti! Annullati i tre match point.

30-40 Match point Laaksonen, gran prima di Musetti.

15-40 Due match point Laaksonen, dritto di Musetti che porta lo svizzero a giocare lungo il lungolinea.

0-40 Tre match point Laaksonen, schema più o meno simile rispetto al primo punto del game.

0-30 Gran punto con quattro tra smorzate e controsmorzate, e anche numeri, ma Musetti alla fine sbaglia perdendo il controllo del rovescio incrociato.

0-15 Spinge con il dritto Laaksonen, allontanando Musetti e vincendo il punto.

4-5 Laaksonen, palla piuttosto dubbia sul lungolinea dello svizzero, Musetti protesta ma non gli viene concesso l’uso del falco per ritardo sullo stesso (qui viene usato).

Vantaggio Laaksonen, prova a difendere di tutto Musetti, ma non ci riesce.

40-40 Gran prima di Laaksonen, non può avere rimpianti Musetti.

30-40 PALLA BREAK MUSETTI: dritto sulla riga di Laaksonen.

15-40 DUE PALLE BREAK MUSETTI: gravissimo errore di Laaksonen che spedisce in rete lo schiaffo al volo di dritto in avanzamento.

15-30 Gran risposta di dritto lungolinea di Musetti! Non riesce a rimandarla dall’altra parte Laaksonen.

15-15 Rovescio in rete di Musetti che si era aperto il lato destro e l’aveva cercato.

0-15 Risponde profondo Musetti, dritto dal centro in rete di Laaksonen.

Doppio cambio di racchetta.

4-4 Musetti completa con un bel servizio esterno il recupero. E si entra nella fase calda.

40-0 Prima profonda di Musetti, non tiene in campo la palla di rovescio Laaksonen.

30-0 CHE ROVESCIO DI MUSETTI! L’incrociato stretto in uscita dal servizio!

15-0 Lungo il dritto in corsa di Laaksonen.

3-4 BREAK MUSETTI: dritto in rete di Laaksonen, e dunque da 1-4 0-40 Lorenzo si ritrova senza più lo svantaggio pesante, rientrando in un match che pareva quasi al capolinea.

15-40 DUE PALLE BREAK MUSETTI: palla corta di Laaksonen, non trova che la rete con il dritto l’azzurro.

0-40 TRE PALLE BREAK MUSETTI: Laaksonen quasi scivola prima dello smash e non gli riesce bene, Lorenzo gli tira il rovescio dal centro e non gli fa trovare la volée!

0-30 Ancora appena lungo il dritto di Laaksonen dopo il servizio.

0-15 Dritto appena lungo di Laaksonen.

2-4 Laaksonen, recupera Musetti con il servizio e volée salvando quattro palle che avrebbero dato l’1-5 allo svizzero.

Vantaggio Musetti, trova il dritto profondo verso l’incrocio delle righe.

40-40, 2a parità: rovescio dopo il servizio che si ferma sul nastro per Musetti.

Vantaggio Musetti, PUNTO SPETTACOLO! Dritto Laaksonen-rovescio Musetti, rovescio contro rovescio, si è visto di tutto in questo punto in cui poi lo svizzero cerca il vincente di dritto, ma lo manda appena largo.

40-40 Prima esterna vincente, annullata anche la terza palla break.

30-40 Palla break Laaksonen, seconda di Musetti, ma il nastro trascina in corridoio la risposta dello svizzero.

15-40 Due palle break Laaksonen, CHE PUNTO CLAMOROSO DI MUSETTI! Dritto in corsa da quasi fuori dal campo che resta appena sulla riga esterna!

0-40 Tre palle break Laaksonen, sbaglia di rovescio dopo il servizio Musetti nel tentativo di trovare il vincente lungolinea.

0-30 Un paio di recuperi clamorosi di Laaksonen, poi Musetti sbaglia un facile dritto incrociato mandandolo in corridoio.

0-15 Rovescio lungolinea vincente sul dritto in avanzamento di Musetti.

1-4 Laaksonen, gran rovescio lungolinea dopo un lungo scambio. Confermato il break di vantaggio dallo svizzero.

40-30 NUMERO DI MUSETTI! Laaksonen sbaglia completamente lo smash a rimbalzo spedendolo addosso a Lorenzo, che però trova un bellissimo passante di rovescio non velocissimo, ma velenoso e che supera lo svizzero.

40-15 Sbaglia il dritto incrociato in uscita dal servizio Laaksonen.

40-0 Prima e dritto di Laaksonen.

30-0 Laaksonen spedisce da un lato all’altro del campo Musetti, che sbaglia il dritto in corsa.

15-0 Sbaglia la risposta Musetti.

1-3 Break Laaksonen, che alla sesta chance sfonda con il dritto dopo averne tenuti un paio di Musetti non banali.

Vantaggio Laaksonen, palla break: doppio fallo di Musetti, è il terzo.

40-40, 5a parità: e arriva l’ace! Salva così Musetti.

Vantaggio Laaksonen, palla break: Musetti cerca di variare, dopo le accelerazioni di dritto lo taglia per poi giocare il vincente lungolinea, ma la palla è in rete.

40-40, 4a parità: scambio duro anche se non lungo, i due cercano di beffarsi tatticamente e poi è Musetti a trovare un dritto incrociato molto buono che Laaksonen non rimanda al di là della rete.

Vantaggio Laaksonen, palla break: rovescio appena lungo di Musetti.

40-40, 3a parità: il nastro respinge la risposta di Laaksonen con il rovescio alla seconda di Musetti.

Vantaggio Laaksonen, palla break: Musetti sbaglia di dritto e poi urla “Non la vedo”, riferendosi alla palla e al fastidioso cambio di luce che c’è sul campo.

40-40, 2a parità: gran prima esterna e rovescio incrociato in contropiede per annullare anche questa chance dello svizzero.

Vantaggio Laaksonen, palla break: dritto largo in uscita dal servizio di Musetti.

40-40 LA PALLA CORTA DI MUSETTI! Non ci arriva Laaksonen a prendere questo dropshot di dritto.

30-40 Palla break Laaksonen, non trova un buon impatto con il rovescio Musetti, palla in rete.

30-30 Gran risposta di rovescio di Laaksonen nei piedi di Musetti.

30-15 Spinge con un gran rovescio Musetti, Laaksonen non riesce a tenerlo.

15-15 Secondo doppio fallo di Musetti.

15-0 Gran rovescio di Musetti che si stampa sulla riga, dopo uno scambio davvero molto lottato. Adesso è il suo momento per reagire a una situazione non facile.

1-2 Laaksonen, gran seconda.

40-0 Laaksonen tiene lontano dal campo Musetti, dritto in rete.

30-0 Rovescio lungo di Musetti.

15-0 Prima e dritto di Laaksonen.

1-1 Break Laaksonen, la fortuna non è amica di Musetti. Lo svizzero sulla palla corta gioca la controsmorzata, ma il nastro la rende ancora più corta.

30-40 Palla break Laaksonen, buona prima e dritto sulla riga.

15-40 Due palle break Laaksonen: rimo dritto profondo, risponde in controbalzo di rovescio Musetti, ma lo svizzero lo trafigge in lungolinea.

15-30 Prima al centro molto valida di Musetti, non trova la risposta Laaksonen.

0-30 Spinge con il dritto Laaksonen, per poi chiudere con lo smash. A questo punto l’elvetico è alla caccia di un tentativo di rimettersi nel match.

0-15 Si scambiano il dritto lungolinea stretto i due, poi Laaksonen si prende il vincente di dritto.

1-0 BREAK MUSETTI: bravo a tenere sempre l’azzurro, è Laaksonen il primo a sbagliare mettendo il rovescio in rete che gli costa il quarto game perso di fila.

15-40 DUE PALLE BREAK MUSETTI: lungo il dritto di Laaksonen in corsa.

15-30 Palla corta vincente di Laaksonen.

0-30 Dritto appena lungo di Laaksonen.

0-15 SUBITO UN GRAN PUNTO! E lo vince Musetti, nessuno dei due molla, Laaksonen trova la palla corta, ma Lorenzo ha il tempo di piazzargli la palla vicino all’incrocio delle righe e poi giocare la volée alta di dritto!

6-3 SET MUSETTI! Ottima prima e risposta in rete di Laaksonen, si va al terzo con Lorenzo che non ha mai staccato mentalmente dalla partita nella sua fase più complessa.

Vantaggio Musetti, SET POINT: prima profonda e sulla riga del toscano, non controlla Laaksonen.

40-40 Musetti prova la palla corta di dritto per chiudere il set vedendo Laaksonen lontano, ma la palla si ferma sul nastro.

40-30 SET POINT MUSETTI: rovescio lungolinea vincente di Laaksonen in risposta sulla seconda del toscano un po’ troppo leggibile.

40-15 DUE SET POINT MUSETTI: rovescio lungolinea che se ne va di Laaksonen.

30-15 Palla corta di Musetti sulla quale Laaksonen non trova la demivolée di rovescio, che si ferma in rete.

15-15 Prima centrale profonda, dritto in avanzamento all’incrocio delle righe e smash vincente di Musetti.

0-15 Gran dritto in risposta di Laaksonen.

5-3 BREAK MUSETTI: va largo il dritto di Laaksonen, improvviso calo dello svizzero che consente a Lorenzo, che è sempre rimasto lì, di andare a servire per allungare il match al terzo.

Vantaggio Musetti, PALLA BREAK: gran risposta profonda per poi prendere la rete e giocare il rovescio ancora profondo, Laaksonen non trova il dritto incrociato come passante.

40-40 Picchia forte con il dritto Laaksonen, Musetti non è in grado di controllare. Non ci sono rimpianti.

30-40 PALLA BREAK MUSETTI: servizio centrale e smash di Laaksonen.

15-40 DUE PALLE BREAK MUSETTI: Laaksonen si affida al serve&volley.

0-40 TRE PALLE BREAK MUSETTI: ancora un dritto in rete di Laaksonen.

0-30 Ancora un errore con il dritto in avanzamento di Laaksonen.

0-15 Sbaglia di poco in lunghezza il dritto in uscita dal servizio Laaksonen. E’ il primo punto da lui perso con la prima.

4-3 Musetti, prima centrale efficace.

40-15 Scambio più lungo della partita, Laaksonen riesce a girarlo, ma Musetti trova una bella smorzata che sbilancia lo svizzero, il quale non arriva bene sulla palla e la mette in rete.

30-15 Sbaglia con il dritto Laaksonen, dal centro. Aveva preso il comando dello scambio allontanando Musetti.

15-15 Sbaglia con il dritto in corsa Laaksonen.

0-15 Sbaglia con il rovescio Musetti.

3-3 Possiamo dire che questo game, de facto, non si è giocato.

40-0 Non c’è verso di fermare Laaksonen al servizio.

30-0 Non controlla la risposta Musetti.

15-0 Quarto ace di Laaksonen.

3-2 Musetti, ancora buona prima esterna. Lorenzo sta ritrovando quel servizio che nel primo set gli era mancato praticamente del tutto.

40-15 Servizio e dritto al volo in avanzamento di Musetti, ma la palla finisce in rete perché l’aspetta appena un po’ troppo.

40-0 Altra gran prima esterna di Musetti.

30-0 Sbaglia la risposta Laaksonen.

15-0 Splendida iniziativa sul lungolinea di dritto di Musetti.

2-2 Servizio e contropiede di dritto in avanzamento al volo di Laaksonen.

40-15 Esce il rovescio di Laaksonen.

40-0 Raro scambio (tra gli ultimi) in cui Musetti riesce a giocare sul servizio di Laaksonen, ma non trova il vincente di rovescio.

30-0 Altra efficace prima di Laaksonen.

15-0 Servizio e dritto di Laaksonen.

2-1 Musetti, se ne va il dritto di Laaksonen.

40-15 Doppio fallo di Musetti.

40-0 Prima esterna vincente di Musetti.

30-0 In rete dritto di Laaksonen.

15-0 Prima centrale di buon livello di Musetti.

1-1 Prima esterna e dritto di Laaksonen.

40-15 Manca la palla Musetti, voleva colpirla di dritto, ma è stato tradito da un cattivo rimbalzo.

30-15 Buona risposta di Musetti su cui Laaksonen non è pronto.

30-0 Altra buona prima di Laaksonen.

15-0 Prima centrale di Laaksonen.

1-0 Musetti, spinge col dritto e stavolta riesce a salvarsi.

Vantaggio Musetti, stavolta si appoggia bene sulla risposta di Laaksonen il toscano.

40-40 Rovescio in rete di Laaksonen.

30-40 Palla break Laaksonen, si difende Musetti dall’aggressione sulla risposta dello svizzero che poi, venuto a rete, sbaglia una non difficile volée bassa.

15-40 Due palle break Laaksonen, gran rovescio lungolinea vincente.

15-30 Chiamato a rete Musetti non trova la buona demivolée, esponendosi al passante di Laaksonen.

15-15 In rete il rovescio di Laaksonen.

0-15 Prende la via della rete anche in risposta Laaksonen e nel duello in quella zona vince il punto.

2-6 Set Laaksonen, se ne va la risposta di Musetti e il primo parziale con essa.

40-0 Tre set point Laaksonen, gran prima e dritto in avanzamento che Musetti intercetta, ma non può controllare.

30-0 Ace di Laaksonen, è il terzo.

15-0 Sbaglia la risposta Musetti.

2-5 Break Laaksonen, non colpisce ancora bene il rovescio incrociato Musetti. La palla esce, altro servizio perso: finora ne ha tenuto uno nel match.

Vantaggio Laaksonen, palla break: cerca un difficile rovescio lungolinea Musetti, che gli esce non di tanto.

40-40 Altra buona prima profonda di Musetti.

30-40 Palla break Laaksonen, buona prima di Musetti.

15-40 Due palle break Laaksonen, aggredito sulla seconda Musetti, non trova il campo con il dritto in controbalzo dopo il servizio.

15-30 Stavolta è Musetti a cercare il contropiede sul lato del rovescio di Laaksonen, e la manovra gli riesce.

0-30 Brillante contropiede di rovescio di Laaksonen che sorprende Musetti.

0-15 Rovescio in rete di Musetti dopo il servizio.

2-4 Laaksonen, chiude con l’ace centrale.

40-15 Prima esterna vincente di Laaksonen.

30-15 Appena lunga la risposta di Musetti, che avrebbe messo in difficoltà Laaksonen per la profondità (era nei piedi dello svizzero).

15-15 Laaksonen gira intorno alla palla per giocare il lungolinea di dritto dopo il servizio, ma lo mette in rete.

15-0 Serve bene esternamente Laaksonen.

Dalla Svizzera alla Svizzera, arriva intanto una notizia data direttamente dall’interessato: Roger Federer non andrà a giocare le Olimpiadi di Tokyo, e a questo punto le ultime sue da giocatore saranno state molto probabilmente quelle di Londra 2012.

2-3 Laaksonen, serve una buona prima profonda Musetti.

40-30 Splendido rovescio vincente lungolinea di Musetti!

30-30 Stavolta la palla corta di dritto la gioca Musetti, ed è vincente.

15-30 Primo vero scambio intenso, lo vince Laaksonen dopo che Musetti le aveva provate tutte per sfondare sul lato del dritto.

15-15 Dritto in rete di Musetti in uscita dal servizio.

15-0 Buona prima esterna di Musetti.

1-3 Laaksonen, ace esterno.

40-15 Prima esterna, smorzata di rovescio e volée alta vincente sul recupero di Musetti.

30-15 Prima centrale di Laaksonen che Musetti non controlla.

15-15 Cerca il dritto lungolinea Laaksonen, ma la palla rimane in rete.

15-0 Servizio e dritto di Laaksonen.

1-2 Break Laaksonen, continua a essere aggressivo lo svizzero in risposta e costringe l’azzurro all’errore in recupero con il dritto.

30-40 Palla break Laaksonen, si ferma sul nastro il rovescio lungolinea che sarebbe stato molto probabilmente vincente.

15-40 Due palle break Laaksonen, gran rovescio incrociato vincente.

15-30 Spinge con la risposta Laaksonen e poi ottiene il punto con il dritto verso l’incrocio delle righe.

15-15 Musetti chiama a rete Laaksonen con la smorzata, ma nel duello a rete esce vincente lo svizzero di origine finlandese.

15-0 Servizio e dritto verso il lungolinea di Musetti.

1-1 BREAK MUSETTI: diventano tre i doppi falli di Laaksonen, che il break se lo fa fondamentalmente da solo.

30-40 PALLA BREAK MUSETTI: servizio e due dritti di Laaksonen.

15-40 DUE PALLE BREAK MUSETTI: altro doppio fallo di Laaksonen.

15-30 Seconda centrale perfida, con effetto a uscire, di Laaksonen, che però poi mette il rovescio in rete.

15-15 Musetti prova a tenere lontano Laaksonen, che però gioca un gran dritto incrociato; quello in corsa di Lorenzo non trova di poco il campo.

0-15 Doppio fallo di Laaksonen.

0-1 Break Laaksonen, dritto in avanzamento di Musetti che finisce in rete. Inizio molto contratto per il toscano.

15-40 Due palle break Laaksonen, buona prima di Musetti.

0-40 Tre palle break Laaksonen, Musetti finisce sul lato del rovescio e lo mette in rete.

0-30 Entra fortunosamente la risposta di Laaksonen, sbaglia malamente il dritto a campo vuoto Musetti spedendolo largo.

0-15 Dritto in rete di Musetti in uscita dalla seconda.

18:05 Si comincia! Al servizio Musetti.

18:02 Si lascia vedere il riflesso del sole sul centrale di Bastad, dove è iscritto e usufruisce di un bye anche Fabio Fognini. Già al secondo turno Marco Cecchinato.

18:00 Da pochissimo iniziato il riscaldamento tra i due.

17:58 Quello di Bastad sarà l’ultimo impegno di Musetti prima delle Olimpiadi di Tokyo, che lo vedranno all’esordio assoluto.

17:55 Ritornando in Svezia, giudice di sedia di questo confronto è Mohamed El Jennati, uno tra i più conosciuti sul tour ATP.

17:52 Così invece altrove: ad Amburgo lo slovacco Alex Molcan ha battuto Gianluca Mager 4-6 6-4 7-6(3), a Newport giocherà più tardi Paolo Lorenzi, a Budapest (WTA) out Elisabetta Cocciaretto e Martina Di Giuseppe, rispettivamente contro l’ungherese Reka-Luca Jani e l’americana Danielle Collins, a Losanna Lucia Bronzetti ha battuto 6-1 6-0 la svizzera Tess Surgaux, mentre Camila Giorgi è stata per il momento fermata dalla pioggia senza poter scendere in campo.

17:49 Già numerosissime le partite con italiani o italiane coinvolte oggi: una di queste si è giocata proprio a Bastad, dove il ceco Jiri Vesely ha sconfitto Salvatore Caruso per 6-3 6-2.

17:46 Terminata con la rimonta vincente di Ruusuvuori, 6-3 al terzo, la sfida che precede quella che ci apprestiamo a seguire, quella tra Lorenzo Musetti e Henri Laaksonen.

17:03 Mikael Ymer e Ruusuvuori vanno al terzo set, 4-6 in favore del finlandese nel secondo.

16:23 In corso il match che precede Musetti-Laaksonen; il padrone di casa Mikael Ymer ha vinto il primo set 6-1 sul finlandese Emil Ruusuvuori.

L’ultima uscita di Musetti a Wimbledon – La giornata di ieri a Bastad

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del confronto che mette di fronte, nell’ATP 250 di Bastad, Lorenzo Musetti e lo svizzero Henri Laaksonen.

Si tratta del ritorno del toscano sulla terra rossa dopo gli ottimi risultati della prima metà dell’anno, la maturità e il breve passaggio a Wimbledon, dove è stato eliminato dal futuro semifinalista, il polacco Hubert Hurkacz. Ora al numero 62 del mondo, Musetti è al proprio esordio nel 250 svedese, uno dei più rinomati tra gli stessi giocatori, tant’è vero che più volte è stato insignito del riconoscimento di migliore della sua categoria dal 2002 al 2010.

Laaksonen, attualmente numero 134 del mondo, ha un passato da numero 93 nel 2007. Il più importante risultato della carriera l’ha colto al Roland Garros poche settimane fa, arrivando al terzo turno e battendo al secondo il numero 11 del seeding, lo spagnolo Roberto Bautista Agut. A Bastad firmò uno dei suoi migliori tornei della carriera nel 2018, quando giunse in semifinale battendo tra gli altri Matteo Berrettini (al tempo 75 del mondo) e Simone Bolelli prima di fermarsi con Richard Gasquet. E’ una delle due semifinali sul circuito maggiore dello svizzero (l’altra a Shenzhen nel 2017), che fino al 2011 ha giocato per la nativa Finlandia.

Musetti disputa, in sostanza, l’ultimo torneo prima di viaggiare verso le Olimpiadi, le prime della sua vita, a Tokyo, e vuole arrivare almeno alla sua quarta semifinale ATP della stagione, anche se sulla strada c’è il norvegese Casper Ruud ai quarti in via eventuale. Laaksonen è però già piuttosto “caldo”, avendo passato le qualificazioni, al netto dell’aver faticato nei due confronti con il giapponese Yosuke Watanuki e lo slovacco Andrej Martin.

Il match tra Lorenzo Musetti e Henri Laaksonen sarà il quarto e ultimo sul campo centrale di Bastad a partire dalle ore 11:00 dopo Cuevas-Gombos, Albot-Rune e Mikael Ymer-Ruusuvuori. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LaPresse