Italia-Spagna, omaggio a Raffaella Carrà prima della semifinale: la sua musica nel pre-partita

Si dice che nel giorno in cui si dà l’addio a questo mondo si capisce quanto si era amati in vita. Ebbene, Raffaella Carrà era ed è amatissima. La regina della musica e della televisione, un’icona indiscussa e indiscutibile dello spettacolo, ci ha salutato ieri a 78 anni dopo averci lasciato un’infinita di hit e di momenti esilaranti. Geniale e rivoluzionaria, un’antesignana del tempo, pioniera in più contesti e amatissima dal grandissimo pubblico. Non soltanto in Italia, ma anche in Spagna e in tutto il mondo.

Stasera si gioca Italia-Spagna, semifinale degli Europei di calcio 2021, e Raffaella Carrà è stata salutata in pompa magna dai principali quotidiani di entrambi i Paesi, che le hanno dedicato le prime pagine con titoli che rieccheggiano le sue più celebri canzoni. L’Italia è il suo Paese di nascita, ma la Spagna è uno da lei più amati e spesso ha tradotto le sue canzoni anche in quell’idioma. Scrivere una hit e da fenomeni, la bionda più famosa dello Stivale ne ha lasciate almeno una decina e sono sulle labbra di intere generazioni da decenni… Durante il riscaldamento pre-partita di Italia-Spagna verrà inserita nella play-list una delle sue canzoni più amate e ballate, la celeberrima “A far l’amore comincia tu”.

Gli azzurri e gli iberici si prepareranno al match sulle note di un brano noto a tutti. La richiesta era stata fatta dalla Figc ed è stata accolta dalla Uefa. Gabriele Gavina, presidente federale, ha dichiarato: “La scomparsa di un’icona come Raffaella Carrà, donna innovativa e artista straordinaria, ha colpito tutti. Prima di Italia-Spagna, la sua partita, vogliamo ricordarla con allegria, ascoltando insieme la sua musica carica di energia“.

Foto: Lapresse