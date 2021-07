Terzo round concluso in quel di Evian-les-Bains con Jeongeun Lee6 che inizia ad amministrare il cospicuo vantaggio costruito con lo straordinario secondo giro da -10. Oggi la golfista sudcoreana si è accontentata di un normale -3, issandosi ad un complessivo -18 (195 colpi) che le porta in dotazione ben 5 colpi di margine sulla più immediata inseguitrice alle porte dell’ultimo e decisivo round dell’Evian Championship (montepremi 4,5 milioni di dollari). Inseguitrice che porta il nome dell’americana Yealimi Noh, che precede di una lunghezza la neozelandese Lydia Ko e la tailandese Pajaree Anannarukarn.

Sul percorso par 71 dell’Evian Resort Golf Club in quinta posizione con lo score di -11 troviamo l’australiana Minjee Lee e la giapponese Furue Ayaka, mentre scivola al settimo posto in solitaria a -10 la tailandese Ariya Jutanugarn. Quest’ultima saluta la seconda piazza a causa di un round chiuso con un pessimo +2. -9 e top ten chiusa infine dall’inglese Charley Hull, e dalle sudcoreane In Gee Chun e Hyo Joo Kim.

Prime golfiste europee soltanto in 11esima piazza con la finlandese Matilda Castren e la danese Emily Pedersen appaiate con il punteggio di -8. Risale ancora posizioni l’americana Nelly Korda (32° posto a -3), mentre la sorella Jessica non va oltre il -1 di giornata assestandosi al 46° posto. Ricordiamo infine che Giulia Molinaro, unica italiana al via, non ha superato il taglio del venerdì del quarto Major stagionale.

Foto: LaPresse