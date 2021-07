Giovanni Malagó: “Grazie Berrettini e azzurri, avete unito l’Italia”

Giornata di incontri e di cerimonie per la Nazionale italiana di calcio e Matteo Berrettini. Lo sport italiano è stato al centro della scena nell’ultimo weekend, con il successo degli azzurri negli Europei di calcio in Finale contro l’Inghilterra a Wembley e la Finale raggiunta da Berrettini a Wimbledon.

Due riscontri eccezionali da associare anche alla splendida prova dell’Italia negli Europei U23 di atletica leggera dove la selezione del Bel Paese ha vinto il medagliere. Ecco che, dopo l’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i protagonisti di queste imprese sono stati accolti dal premier Mario Draghi a Palazzo Chigi insieme a tutte le autorità sportive delle Federazioni coinvolte e al presidente del Coni Giovanni Malagò.

Non ci possono che essere parole di grande soddisfazione da parte del massimo dirigente dello sport italiano, il primo a prendere la parola nella cerimonia a Palazzo Chigi: “Giornata meravigliosa per lo sport italiano e per il Paese, sono felice di rappresentare questo mondo che in questi mesi ha sofferto per la situazione mondiale che conosciamo. Oggi rappresento soprattutto tre federazioni: la forza e la popolarità del calcio, l’enorme capacità di rendere conosciuto a tutto il tennis e l’atletica leggera che – insieme alla ginnastica – ha dato via a tutto il movimento“, le considerazioni di Malagò.

“Da subito abbiamo intuito che la Nazionale di calcio potesse essere preludio a un momento unico come la finale di Wimbledon di Berrettini e dei ragazzi dell’atletica ci fanno ben sperare verso Tokyo 2020. Oggi percepiamo l’unità nazionale, che è il più prezioso regalo che ci avete dato. Complimenti a tutti e grazie presidente Draghi per averci ospitato“, la chiosa del n.1 dello sport italiano.

Foto: LaPresse