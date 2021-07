L’Italia ha iniziato ad allenarsi a Tokyo, dove venerdì 23 luglio incominceranno le Olimpiadi 2021. La Nazionale di ginnastica artistica femminile ha toccato con mano la palestra della capitale giapponese e ha incominciato la propria marcia di allenamento verso il turno di qualificazione, in programma domenica 25 luglio (ore 03.00 italiane, le 10.00 locali). Le nostre portacolori hanno così sfoggiato il primo body a disposizione, una creazione Sigoa dalle tonalità bianco-blù. Non sarà il leotard che verrà utilizzato poi in gara e su cui vige un grande riserbo.

Vanessa Ferrari, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Martina Maggio fanno parte della squadra, mentre Lara Mori gareggerà come individualista. Per tutte prima giornata di allenamento, a cui ne seguiranno altre per mantenersi in forma in vista dell’inizio delle competizioni. Precisiamo che le ragazze del DT Enrico Casella non si sono esibite all’Ariake Gymnastics Centre, l’impianto che ospiterà le gare e che sarà toccato con mano soltanto in occasione della prova podio. Test sugli attrezzi anche per Marco Lodadio e per Ludovico Edalli, i due alfieri del settore maschile impegnati nel turno di qualificazione di sabato 24 luglio.

Non potevano mancare le consuete foto di rito, non soltanto in palestra ma anche davanti ai cinque cerchi, il simbolo per eccellenza dell’olimpismo e che rappresenta un sogno per tutti gli atleti. Vanessa è alla sua quarta partecipazione, Ludovico alla seconda, mentre tutti gli altri sono esordienti. Di seguito una serie di scatti pubblicati sui profili social da Folco Donati, Presidente della Brixia Brescia, per quanto riguarda le ragazze. Foto dal profilo di Marco Lodadio per il suo scatto-