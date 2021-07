Federica Pellegrini è arrivata a disputare per la quinta volta in carriera le Olimpiadi. Un percorso lunghissimo, iniziato ad Atene 2004, e a Tokyo ci sarà l’ultima fermata. L’azzurra si presenta, dal punto di vista agonistico, con la voglia di stupire e anche con la responsabilità di essere la campionessa del mondo in carica dei 200 stile libero.

La piscina a Cinque Cerchi, in passato, non le ha regalato le stesse emozioni di altre competizioni internazionali come la storia dice. Tuttavia, Federica va avanti per la sua strada cercando di estrarre il massimo possibile da se stessa in questa circostanza.

Pellegrini, però, non sarà attiva solo in vasca ma anche in altro ambito. Come riportano le cronache, l’azzurra ha deciso di candidarsi per la commissione atleti del CIO. Una carica importante che la veneta vorrebbe ricoprire, vista la sua grande esperienza a livello agonistico.

“Cinque Olimpiadi, le mie, sono come i Cinque Anelli. Da Atene a Tokyo, passando per Pechino, Londra e Rio De Janeiro. Ogni sacrificio fatto per amore del nuoto è stato ripagato dai valori dello sport e da quella mentalità aperta che mi ha resa cittadina del mondo. Se sono una persona migliore, lo devo alla mentalità olimpica. Ne sono così convinta che mi impegno sinceramente, davanti a tutto voi, a esserne la fiera ambasciatrice. Votate per me“. così su Instagram Pellegrini ha voluto invitare i colleghi a votare per lei nell’assegnazione dei quattro posti della commissione citata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Foto: LaPresse