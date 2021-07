Valtteri Bottas dà il via ufficialmente al suo fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, con la voglia di dare un segnale. Sullo storico circuito di Silverstone siamo pronti a vivere, comunque vada, un weekend che farà la storia della F1, dato che ci vedremo le qualifiche anticipate al venerdì, quindi la Qualifying Race al sabato, prima della gara alla domenica.

Cosa dobbiamo attenderci dal finlandese in questo weekend? La Mercedes ha assoluto bisogno del suo “numero 2”. Lewis Hamilton deve assolutamente vincere o, quantomeno, concludere davanti a Max Verstappen se vorrà risalire la china in classifica generale, per cui Valtteri Bottas dovrà dare una mano al suo illustre compagno di squadra e, contemporaneamente, provare a ribadire che lui la scuderia di Brackley non vuole mollarla in vista del 2022.

“Quest’anno la Red Bull è sicuramente diversa. Sono stati veloci ovunque, quindi non ci aspettiamo di arrivare qui e che improvvisamente saremo davanti, anche se naturalmente ci piacerebbe essere più in forma che in Austria. Abbiamo alcuni nuovi pezzi sulla macchina, speriamo che portino più vicino alla Red Bull. Non credo che saremo in pole per un secondo come l’anno scorso, ma vorremmo almeno lottare per la pole”.

Ci saranno novità importanti per il weekend di Silverstone?

“Non posso dire un numero. Non è niente di enorme e non è niente di piccolo, ma vedremo. Ovviamente già domani scopriremo quanto sono veloci le vetture sul giro singolo”, spiega il finnico (fonte: Motorsport.com).

Cosa cambia il nuovo format del weekend: “Abbiamo solo una sessione per trovare il set-up, poi praticamente sei bloccato con quello per tutto il resto del fine settimana, quindi sia io che Lewis siamo stati al simulatore all’inizio di questa settimana per provare approcci diversi. Ora, in teoria, abbiamo una comprensione abbastanza buona su come dovremmo iniziare in termini di assetto”.

Ultima battuta sul futuro del pilota finlandese, dato che non arrivano notizie su un eventuale rinnovo di contratto. “Non ci sono progressi, quindi purtroppo non ci sono notizie per voi. Speriamo di parlarne ad un certo punto, ma per ora niente di nuovo”.

