F1 su TV8, programma GP Austria 2021: orari gratis e in chiaro, programma differite

Il Mondiale di Formula Uno 2021, prosegue senza soluzioni di continuità, non cambia location e rimane tra i monti della Stiria in vista del secondo capitolo della doppietta sul tracciato del Red Bull Ring. Siamo ufficialmente arrivati ai nastri di partenza del Gran Premio d’Austria, nono appuntamento di una stagione che si sta rivelando sempre più vibrante, con il duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton che stanno battagliando per il titolo davvero ad altissimi livelli.

Siamo giunti alla nona tappa della stagione e, come sempre, si entra sempre più nel vivo dell’estate della F1, ed i punti iniziano a farsi pesanti. Dopo la schiacciante vittoria di domenica scorsa, Max Verstappen vuole completare la doppietta al Red Bull Ring per allungare ulteriormente in classifica generale.

Al momento il portacolori della Red Bull comanda la situazione con un bottino di 18 punti di vantaggio su un Lewis Hamilton che, a questo punto, deve dare un segnale importante, anche per interrompere la striscia di 4 vittorie consecutive della scuderia di Milton Keynes, un avvenimento che non capitava dal 2013. Sul fronte Ferrari, invece, occorrerà confermare quanto di buono fatto sul fronte del passo gara nel Gran Premio della Stiria, ma senza andare a scapito delle qualifiche.

IN TV — Il Gran Premio d’Austria sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 1 (201) per quanto riguarda qualifiche e gara. Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 dgt) saranno garantite le differite di qualifiche (dalle ore 18.30) e gara (dalle ore 18.00). In streaming si potrà seguire su SkyGO e NowTV, mentre OA Sport, come consuetudine, vi regalerà la DIRETTA LIVE di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GRAN PREMIO D’AUSTRIA 2021 – F1

Venerdì 2 luglio

Ore 11.30 – 12.30 Prove libere 1

Ore 15.00 – 16.00 Prove libere 2

Sabato 3 luglio

Ore 12.00 – 13.00 Prove libere 3

Ore 15.00 – 16.00 Qualifiche – differita su TV8 dalle ore 18.30

Domenica 4 luglio

Ore 15.00 Gran Premio d’Austria – differita su TV8 dalle ore 18.00

