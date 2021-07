F1, Spa-Francorchamps nuovamente colpita da inondazioni! Collassa la strada di Blanchimont

Per la seconda volta nel giro di un mese il tracciato di Spa-Francorchamps è stato colpito duramente dal maltempo. Il Belgio, infatti, è alle prese con una serie di inondazioni che nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 luglio hanno toccato un nuovo picco, senza risparmiare lo storico circuito delle Ardenne.

Gli organizzatori hanno informato che “si registrano danni, soprattutto alle strutture di supporto”. Un eufemismo dire che la strada di Blanchimont, tramite la quale si guadagna accesso al paddock, è parzialmente collassata! Ci sono problemi anche relativi a un paio di sottopassi, diventati completamente inagibili.

Fortunatamente, a differenza di quanto accaduto a giugno, la pista non ha subito alcun danno. Cionondimeno, la situazione deve essere risolta in tempi celeri. “Quanto accaduto non è compatibile con l’attività in pista, perché non esistono le condizioni di sicurezza minime necessarie. Ci sono diversi alberi che rischiano di cadere, dobbiamo riparare alcune barriere e i supporti digitali alla sicurezza devono essere ripristinati, perché al momento non funzionano” ha fatto sapere il comitato organizzatore.

Secondo le previsioni degli operatori, nel giro di qualche giorno le magagne dovrebbero risolversi. Tuttavia il Belgio attualmente è in ginocchio a causa di queste inondazioni di portata epocale. Non si tratta certo del percorso di avvicinamento ideale in vista degli impegni agonistici programmati per il mese di agosto. Il WRC arriverà a metà mese, mentre il Gran Premio di Formula Uno è previsto nel weekend dal 27 al 29 del prossimo mese.

Ovviamente, ora come ora, nessuno dei due eventi è a rischio. Nella speranza, però, che il meteo dia una tregua perché sinora Spa-Francorchamps sta vivendo un’estate 2021 da incubo.

Foto: La Presse