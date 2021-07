F1, rapina a Lando Norris dopo la finale degli Europei: derubato del suo orologio

Brutta disavventura per Lando Norris dopo la finale degli Europei di calcio 2021 tra Italia ed Inghilterra. Il pilota della McLaren ha deciso di presenziare a Wembley per supportare la sua nazionale ma la partita non gli ha sorriso; purtroppo, al termine del match, il ventunenne di Bristol ha subito il furto del proprio orologio.

A denunciare l’accaduto è stato il sito ufficiale della scuderia di Formula 1 con un breve comunicato: “La McLaren Racing può confermare che Lando Norris è stato coinvolto in un incidente, dopo la finale di Euro 2020 a Wembley, durante la quale è stato preso l’orologio che indossava“.

“Per fortuna, Lando è rimasto illeso ma è comprensibilmente scosso. Il team sta supportando Lando e siamo sicuri che gli appassionati di corse si uniranno a noi nell’augurargli tutto il meglio per il Gran Premio di Gran Bretagna questo fine settimana” prosegue la nota stampa.

Una brutta pagina per Norris, che nonostante i grandi successi che sta raccogliendo nella sua carriera, rimane comunque un ragazzo nato nel 1999, che può rimanere condizionato da un avvenimento del genere. L’importante è che questo episodio possa essere dimenticato in fretta e che possa tornare subito a ruggire in pista, già dal prossimo GP di Gran Bretagna di domenica.

Foto: LaPresse