F1, orario gara 4 luglio: programma GP Austria 2021, tv, streaming, guida Sky e TV8

Anche se siamo solamente al sabato, ovvero nella giornata dominata dalle qualifiche, è già tempo di pensare a ciò che vedremo domani, ovvero il Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021.

Sul tracciato del Red Bull Ring vedremo in azione il secondo capitolo della doppietta di Spielberg, su un tracciato nel quale emozioni e colpi di scena non mancano mai, con diverse zone di sorpasso ed il meteo che, secondo le previsioni, potrebbe mettere lo zampino. Chi saranno i favoriti? Sembra che tutto porterà verso l’ennesimo duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton e, mai come in questa occasione, sarà decisivo vedere l’apporto delle seconde guide, con Valtteri Bottas e Sergio Perez che potrebbero rivelarsi due pedine tattiche di enorme importanza.

Sul fronte Ferrari cercheremo di capire come si svilupperanno le qualifiche odierne per analizzare meglio quel che potranno fare Charles Leclerc e Carlos Sainz che, per quanto visto nelle simulazioni di passo gara, possono vantare un passo di tutto rispetto, per inserirsi alle spalle dei primi due top team.

