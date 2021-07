F1, Juan Pablo Montoya commenta le sanzioni di Spielberg

Juan Pablo Montoya esprime il proprio disappunto dopo il Gran Premio d’Austria di F1. Il colombiano ritiene assurde le sanzioni inflitte nell’ultimo evento della massima formula, una corsa che continua a far discutere.

Il direttore di gara Michael Masi ed i suoi uomini sono stati criticati dall’ex pilota di F1 che attualmente è impegnato a Monza nella 4 Ore dell’European Le Mans Series con una LMP2 del Team DragonSpeed.

Montoya ha rilasciato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Voglio dire, un pilota è da penalizzare perché c’è la ghiaia? Se c’è una via di fuga in asfalto allora non è da penalità? Non lo so, credo che sia assurdo. Secondo me, se sei all’esterno non hai motivo di stare lì, questo è quello che ti insegnano ai tempi del karting. Tutti questi ragazzi sono cresciuti sentendosi dire che se qualcuno cerca di sorpassarti dall’esterno, allora lo devi accompagnare fuori dalla fottuta pista!”.

Il sudamericano ha continuato nel suo intervento affermando: “Allora cosa si aspettano? Perché si arrabbiano se finiscono fuori? Il miglior esempio è Perez. E’ finito sull’erba perché era all’esterno, poi le cose si sono invertite e lui era il pilota all’interno e ha spinto fuori Leclerc all’esterno”.

Foto: LaPresse