F1, GP Gran Bretagna 2021: orari prove libere e qualifiche, programma, tv, streaming 16 luglio

Torna in scena il Mondiale di Formula Uno 2021 e si sposta sul circuito di Silverstone. Tutto è pronto per il via ufficiale del Gran Premio di Gran Bretagna che, nella giornata odierna, andrà a scrivere una nuova pagina della storia della massima categoria del motorsport. Sul tracciato del Northamptonshire vedremo la prima sessione di prove libere nel pomeriggio (e non alla mattina) alle ore 15.30 italiane e subito di seguito le qualifiche che, anticipate di un giorno, andranno a comporre la griglia di partenza della tanto attesa Qualifying race, che si correrà nella giornata di domani dalle ore 17.30.

Le qualifiche scatteranno alle ore 19.00 italiane e ci regaleranno subito grandi emozioni in questo weekend inglese. Chi sarà il poleman della Qualifying race di domani? La sfida, come sempre, sarà tra Max Verstappen e Lewis Hamilton che proveranno ad avvantaggiarsi in vista del sabato di Silverstone, nel quale si andranno a conquistare i primi 3 punti.

IN TV – Il venerdì del Gran Premio della Gran Bretagna sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 1 (201). TV8 (125 di Sky e 8 dgt) non garantirà la visione delle qualifiche. In streaming si potrà seguire su SkyGO e NowTV, mentre OA Sport, come sempre, vi proporrà le DIRETTE LIVE scritte di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2021 – F1

Venerdì 16 luglio

Ore 15.30-16.30 Prove libere 1

Ore 19.00-20.00 Qualifiche

Differita qualifiche su Sky Sport 1: ore 22.15

Differita qualifiche su Sky Sport F1: ore 22.15, 00.00

Foto: Lapresse